Минэкономики и Google Украина запустили проект по обучению навыкам работы с ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики и Google Украина запустили проект по обучению навыкам работы с ИИ

Финтех и Карты
221
Минэкономики и Google Украина запустили проект по обучению навыкам работы с ИИ
Минэкономики и Google Украина запустили проект по обучению навыкам работы с ИИ
Министерство экономики Украины, Минцифры и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта).

Цена

Курсы бесплатные и доступны на украинском и английском языках.
«Для нас важно, чтобы украинцы овладели инструментом искусственного интеллекта, для повышения своей конкурентоспособности. Благодаря обучающей платформе каждый сможет научиться тому, как с помощью ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типовые ответы клиентам и многое другое. Этот курс для каждого — от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов. Мы благодарны Google Украина за сотрудничество в создании удобного инструмента. Это не просто новые знания, а реальные возможности, чтобы каждый мог расти», — отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины.
Обучение ориентировано как на новичков, так и на опытных специалистов. Доступ к платформе с курсами по ссылке.

Преимущества платформы:

Бесплатное обучение: доступ к учебным материалам от Google на украинском и английском языках.
Гибкие возможности для развития: курсы можно проходить в удобное для каждого время, в соответствии с индивидуальным графиком.
Интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения.
Запуск платформы для обучения навыкам работы с ИИ — это начало еще большего сотрудничества между Министерством экономики Украины и Google, направленного на развитие цифровых навыков украинцев.
Проект реализован компанией Google Украина в рамках долгосрочного сотрудничества с Министерством экономики Украины, Министерством цифровой трансформации Украины, а также при информационной поддержке платформы Дія.Освіта.

Инструменты для заработка с помощью ИИ

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.