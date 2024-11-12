Минэкономики и Google Украина запустили проект по обучению навыкам работы с ИИ — Finance.ua

Минэкономики и Google Украина запустили проект по обучению навыкам работы с ИИ 12.11.2024, 15:15 — Финтех и Карты

Минэкономики и Google Украина запустили проект по обучению навыкам работы с ИИ

Министерство экономики Украины, Минцифры и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта).

Цена

Курсы бесплатные и доступны на украинском и английском языках.

«Для нас важно, чтобы украинцы овладели инструментом искусственного интеллекта, для повышения своей конкурентоспособности. Благодаря обучающей платформе каждый сможет научиться тому, как с помощью ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типовые ответы клиентам и многое другое. Этот курс для каждого — от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов. Мы благодарны Google Украина за сотрудничество в создании удобного инструмента. Это не просто новые знания, а реальные возможности, чтобы каждый мог расти», — отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины.

Обучение ориентировано как на новичков, так и на опытных специалистов. Доступ к платформе с курсами по ссылке

Преимущества платформы:

Бесплатное обучение: доступ к учебным материалам от Google на украинском и английском языках.

Гибкие возможности для развития: курсы можно проходить в удобное для каждого время, в соответствии с индивидуальным графиком.

Интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения.

Запуск платформы для обучения навыкам работы с ИИ — это начало еще большего сотрудничества между Министерством экономики Украины и Google, направленного на развитие цифровых навыков украинцев.

Проект реализован компанией Google Украина в рамках долгосрочного сотрудничества с Министерством экономики Украины, Министерством цифровой трансформации Украины, а также при информационной поддержке платформы Дія.Освіта.

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