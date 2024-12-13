Apple презентовала обновление операционной системы с интеграцией ChatGPT с Siri — Finance.ua

Apple презентовала обновление операционной системы с интеграцией ChatGPT с Siri
Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 18.2 для iPhone, iPad and Mac.
Об этом сообщает CNBC.
Главной новинкой этого обновления стала интеграция популярного чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT с голосовым ассистентом Siri от Apple.
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ChatGPT будет запускаться, когда пользователи будут задавать Siri «сложные вопросы».
Интеграция использует GPT-4o от OpenAI.
Пользователям Apple не потребуется учетная запись в OpenAI, чтобы воспользоваться этой интеграцией с ChatGPT, но они могут оплатить обновленные версии ChatGPT через Apple.
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Apple Intelligence — это набор функций на основе искусственного интеллекта компании. Apple впервые объявила об интеграции с ChatGPT еще в июне.
В настоящее время компания заявляет, что в следующем году выпустит еще одно обновление Apple Intelligence, которое будет включать в себя значительные усовершенствования Siri, в частности возможность выполнять действия внутри программ.
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