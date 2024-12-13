Apple презентовала обновление операционной системы с интеграцией ChatGPT с Siri — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple презентовала обновление операционной системы с интеграцией ChatGPT с Siri

Технологии&Авто
10
Apple презентовала обновление операционной системы с интеграцией ChatGPT с Siri
Apple презентовала обновление операционной системы с интеграцией ChatGPT с Siri
Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 18.2 для iPhone, iPad and Mac.
Об этом сообщает CNBC.
Главной новинкой этого обновления стала интеграция популярного чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT с голосовым ассистентом Siri от Apple.
Читайте также
ChatGPT будет запускаться, когда пользователи будут задавать Siri «сложные вопросы».
Интеграция использует GPT-4o от OpenAI.
Пользователям Apple не потребуется учетная запись в OpenAI, чтобы воспользоваться этой интеграцией с ChatGPT, но они могут оплатить обновленные версии ChatGPT через Apple.
Читайте также
Apple Intelligence — это набор функций на основе искусственного интеллекта компании. Apple впервые объявила об интеграции с ChatGPT еще в июне.
В настоящее время компания заявляет, что в следующем году выпустит еще одно обновление Apple Intelligence, которое будет включать в себя значительные усовершенствования Siri, в частности возможность выполнять действия внутри программ.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.