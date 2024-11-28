Apple может изменить дизайн iPhone 17 Pro и Pro Max — Finance.ua

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Apple может изменить дизайн iPhone 17 Pro и Pro Max

Технологии&Авто
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Apple может изменить дизайн iPhone 17 Pro и Pro Max
Apple может изменить дизайн iPhone 17 Pro и Pro Max
Apple может изменить дизайн следующих флагманских моделей iPhone 17 — Pro и Pro Max. Эти изменения будут касаться, в основном, камеры и материалов корпуса, передает первые утечки MacRumors.
Речь идет о том, что модели Pro и Pro Max впервые получат алюминиевые рамки вместо титановых. В последние годы алюминиевые рамки использовались в моделях более низкого класса, таких как iPhone SE и iPhone 16.
До 2023 года профессиональные модели iPhone имели рамки из нержавеющей стали. Но с выпуском iPhone 15 Pro этот материал заменили титаном и анонсировали как одно из ключевых обновлений. Если верить слухам, с выходом линейки iPhone 17 Apple планирует вернуть ассортимент своих смартфонов к алюминию.
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Задняя часть iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max также будет иметь новый частично алюминиевый, частично стеклянный дизайн. Верхняя половина задней панели будет изготовлена ​​из алюминия и будет иметь прямоугольный вырез для камеры, изготовленный из алюминия, а не из традиционного 3D-стекла.
В то время как нижняя половина по-прежнему будет изготовлена ​​из стекла для поддержания беспроводной зарядки. Apple представила стеклянную заднюю панель в моделях iPhone 8 и iPhone X в 2017 году. Но до этого каждый их смартфон, кроме iPhone 3G, iPhone 3GS и iPhone 5C, имел заднюю алюминиевую панель.
Новый алюминиевый выступ камеры iPhone 17 Pro также, очевидно, будет больше, чем у предыдущих моделей.
Сообщается, что новый дизайн станет одним из самых значительных визуальных изменений в моделях iPhone высокого класса за последние годы. Ожидается, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max выйдут на рынок осенью 2025 вместе с iPhone 17 и iPhone 17 Air.
По материалам:
Ain.Ua
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