Apple сделает процесс замены динамиков MacBook Pro дешевле — Finance.ua

Apple сделает процесс замены динамиков MacBook Pro дешевле Сегодня 23:42 — Фондовый рынок

В скором времени появится возможность заменить динамики в последних моделях MacBook Pro без необходимости замены всего верхнего корпуса, как это делалось в течение длительного времени.

На этой неделе магазины Apple и авторизованные сервисные центры получили информацию о том, что динамики будут доступны в качестве отдельных компонентов для 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с семейством чипов M 4 .

Источник также сообщил изданию, что этот вариант будет доступен и для ремонта более ранних моделей MacBook Pro с кремниевыми процессорами Apple.

Изменение должно сделать ремонт менее дорогим. До этого времени процесс предусматривал замену всего верхнего корпуса, включая аккумулятор и другие детали, что получалось довольно дорого. Так было с 2016 года.

Руководство по ремонту с новыми шагами для замены динамиков теперь доступно онлайн на сайте службы поддержки Apple. Возможно, это не обязательно будет более простой ремонт — в руководстве показан достаточно сложный процесс — но отсутствие необходимости заменять другие детали, такие как аккумулятор, только для того, чтобы заменить динамики, должно значительно сократить затраты.

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