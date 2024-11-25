Apple сделает процесс замены динамиков MacBook Pro дешевле — Finance.ua
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Apple сделает процесс замены динамиков MacBook Pro дешевле

Фондовый рынок
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В скором времени появится возможность заменить динамики в последних моделях MacBook Pro без необходимости замены всего верхнего корпуса, как это делалось в течение длительного времени.
На этой неделе магазины Apple и авторизованные сервисные центры получили информацию о том, что динамики будут доступны в качестве отдельных компонентов для 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с семейством чипов M4.
Источник также сообщил изданию, что этот вариант будет доступен и для ремонта более ранних моделей MacBook Pro с кремниевыми процессорами Apple.
Изменение должно сделать ремонт менее дорогим. До этого времени процесс предусматривал замену всего верхнего корпуса, включая аккумулятор и другие детали, что получалось довольно дорого. Так было с 2016 года.
Руководство по ремонту с новыми шагами для замены динамиков теперь доступно онлайн на сайте службы поддержки Apple. Возможно, это не обязательно будет более простой ремонт — в руководстве показан достаточно сложный процесс — но отсутствие необходимости заменять другие детали, такие как аккумулятор, только для того, чтобы заменить динамики, должно значительно сократить затраты.
По материалам:
expert.in.ua
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