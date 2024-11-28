Apple хочет отказаться от SIM-карт в iPhone — Finance.ua

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Apple хочет отказаться от SIM-карт в iPhone

Технологии&Авто
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Apple хочет отказаться от SIM-карт в iPhone
Apple хочет отказаться от SIM-карт в iPhone
Корпорация Apple уберет лоток для физических SIM-карт из новых смартфонов в 2025 году.
Об этом сообщает издание Milled.
Мобильная связь будет осуществляться с помощью eSIM. Подобные устройства появятся в ряде стран, в каких именно — пока не известно.
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В корпорации уверены, что электронные сим-карты безопаснее обычных: посторонние лица не могут их вытащить и переставить в другой смартфон. В том же аппарат с eSIM поддерживает одновременно до 8 тарифов разных операторов.
По информации инсайдеров, фирма разрабатывает iPhone 17 Air — ожидается, что это будет самый тонкий телефон в линейке Apple. Авторы отметили, что в новых устройствах бренда не найдется места для лотка, предназначенного для физических сим-карт. Таким образом, сотовую связь можно настроить только с помощью eSIM.
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Журналисты отметили, что Apple откажется от физических сим-карт в ряде стран, но их список не раскрывается. Для сравнения, в США корпорация Тима Кука уже давно продает iPhone, которые поддерживают только eSIM. Однако для остальных рынков смартфоны выпускают с традиционным интерфейсом.
Apple выпускает iPhone с поддержкой двух физических сим-карт только для рынка Китая. В 2022 году в компании заявили, что электронные сим-карты eSIM более безопасны, чем обычные физические. В ходе презентации iPhone 14 представители Apple заметили, что злоумышленник не может вытащить eSIM и поставить ее в свой телефон. Также смартфон с eSIM поддерживает до 8 тарифов разных операторов одновременно.
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