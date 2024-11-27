Apple предупредила миллионы пользователей MacBook о новой угрозе — Finance.ua

Apple предупредила миллионы пользователей MacBook о новой угрозе Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Apple предупредила миллионы пользователей MacBook о новой угрозе

Apple выпустила обновление macOS 15.1.1 для Mac и MacBook, которое исправляет две серьезные уязвимости, которые могут угрожать безопасности устройств, пишет Forbes.

Первая проблема связана с JavaScriptCore и позволяет злоумышленникам использовать опасный веб-контент для атак на ваше устройство. Вторая проблема возникает из-за WebKit и может привести к атакам через скрипты между сайтами.

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Эти уязвимости имеют обозначения CVE-2024−44 308 и CVE-2024−44 309.

Чтобы обновить операционную систему до macOS 15.1.1, выполните следующие действия.

Перейдите в «Настройки».

Выберите «Общие».

Кликните «Обновление программного обеспечения».

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