Apple предупредила миллионы пользователей MacBook о новой угрозе — Finance.ua

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Apple предупредила миллионы пользователей MacBook о новой угрозе

Технологии&Авто
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Apple предупредила миллионы пользователей MacBook о новой угрозе
Apple предупредила миллионы пользователей MacBook о новой угрозе
Apple выпустила обновление macOS 15.1.1 для Mac и MacBook, которое исправляет две серьезные уязвимости, которые могут угрожать безопасности устройств, пишет Forbes.
Первая проблема связана с JavaScriptCore и позволяет злоумышленникам использовать опасный веб-контент для атак на ваше устройство. Вторая проблема возникает из-за WebKit и может привести к атакам через скрипты между сайтами.
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Эти уязвимости имеют обозначения CVE-2024−44 308 и CVE-2024−44 309.
Чтобы обновить операционную систему до macOS 15.1.1, выполните следующие действия.
  • Перейдите в «Настройки».
  • Выберите «Общие».
  • Кликните «Обновление программного обеспечения».
По материалам:
vctr.media
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