OpenAI представила подписку за 200 долларов на ChatGPT Pro с улучшенной моделью o1 Pro — Finance.ua

OpenAI представила подписку за 200 долларов на ChatGPT Pro с улучшенной моделью o1 Pro Сегодня 06:33 — Технологии&Авто

OpenAI представила подписку за 200 долларов на ChatGPT Pro с улучшенной моделью o1 Pro

Компания OpenAI запустила премиум-план подписки ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц. Новый план предлагает неограниченный доступ к моделям искусственного интеллекта компании, включая усовершенствованную модель o1 pro, известную своими отличными способностями к размышлению и решению проблем.

ChatGPT Pro — самый дорогой тарифный план OpenAI, который стоит в десять раз дороже существующей подписки на ChatGPT Plus, сообщает TechCrunch

Джейсон Вэй, член технического персонала OpenAI, заявил во время пресс-конференции, что этот тарифный план ориентирован на опытных пользователей, использующих возможности ИИ-моделей в таких задачах, как математика, программирование и написание текстов.

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Модель o1 pro, включенная в эту подписку, гарантирует повышенную точность и надежность, особенно хорошо справляясь со сложными задачами в таких областях, как манипулирование данными, научные исследования и правовой анализ.

Для обеспечения надежности OpenAI внедрил в o1 pro функцию, которая проверяет ответы путём многократных повторных попыток, подтверждая точность только в том случае, если модель дает правильные ответы из четырех попыток подряд.

Хотя этот процесс увеличивает время ответа, пользователи получают информацию с помощью индикатора прогресса и уведомлений.

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Дополнительные функции, эксклюзивные для ChatGPT Pro, включают в себя неограниченный доступ к GPT-4o и расширенный голосовой режим, позволяющий общаться в разговорном режиме. Бесплатные пользователи и пользователи с планом ChatGPT Plus будут иметь доступ к этим функциям, но с определенными ограничениями.

OpenAI планирует предложить бесплатную подписку на ChatGPT Pro для избранных пользователей в определенных областях. К примеру, компания объявила о грантах для 10 медицинских исследователей в известных учреждениях, аналогичные возможности ожидаются и в других дисциплинах.

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Впрочем, в будущем стоимость обычной подписки может возрасти. New York Times сообщает, что OpenAI рассматривает возможность увеличения подписки на ChatGPT Plus до 44 долларов в месяц до 2029 года. Это связано с растущими затратами компании, в частности, на инфраструктуру ИИ, зарплаты персоналу и офисные расходы.

Как сообщается, OpenAI ежедневно тратит до 700 000 только на ChatGPT, несмотря на то, что в августе компания получила 300 миллионов дохода.

Телеканал 24 По материалам:

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