OpenAI хочет запустить собственный браузер, чтобы противостоять Google — Finance.ua
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OpenAI хочет запустить собственный браузер, чтобы противостоять Google

Технологии&Авто
26
OpenAI хочет запустить собственный браузер, чтобы противостоять Google
OpenAI хочет запустить собственный браузер, чтобы противостоять Google
Пока в США вынуждают Google продать Chrome, OpenAI рассматривает возможность разработки веб-браузера.
OpenAI говорила о поисковом продукте с разработчиками вебсайтов и приложений, такими как Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline, сообщают источники, видевшие прототипы или проекты продуктов, передает Reuters.
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OpenAI также обсуждала возможность включения функций искусственного интеллекта в устройство производства Samsung, ключевого бизнес-партнера Google.
Компания уже имеет партнерство с Apple, в рамках которого функции Apple Intelligence на новых устройствах работают с помощью технологии OpenAI.
Но источники утверждают, что OpenAI и близко не приблизилась к запуску браузера.
По материалам:
dev.ua
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