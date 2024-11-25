OpenAI хочет запустить собственный браузер, чтобы противостоять Google — Finance.ua

OpenAI хочет запустить собственный браузер, чтобы противостоять Google Сегодня 01:38 — Технологии&Авто

OpenAI хочет запустить собственный браузер, чтобы противостоять Google

Пока в США вынуждают Google продать Chrome, OpenAI рассматривает возможность разработки веб-браузера.

OpenAI говорила о поисковом продукте с разработчиками вебсайтов и приложений, такими как Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline, сообщают источники, видевшие прототипы или проекты продуктов, передает Reuters.

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OpenAI также обсуждала возможность включения функций искусственного интеллекта в устройство производства Samsung, ключевого бизнес-партнера Google.

Компания уже имеет партнерство с Apple, в рамках которого функции Apple Intelligence на новых устройствах работают с помощью технологии OpenAI.

Но источники утверждают, что OpenAI и близко не приблизилась к запуску браузера.

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