ChatGPT для животных: разработчики работают над возможностью общаться с домашними питомцами — Finance.ua
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ChatGPT для животных: разработчики работают над возможностью общаться с домашними питомцами

Технологии&Авто
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ChatGPT для животных: разработчики работают над возможностью общаться с домашними питомцами
ChatGPT для животных: разработчики работают над возможностью общаться с домашними питомцами, Фото: publish.com.ua
В ближайшем будущем мы сможем общаться с домашними питомцами. Это не шутка и вовсе не сюжет нового фильма «Диснея», это новые возможности искусственного интеллекта, который находится в разработке.
Об этом пишет Daily Mail.
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Как пишет издание, исследователи со всего мира используют «цифровую биоакустику» — маленькие, портативные, цифровые диктофоны, записывающие звуки и поведение животных, слишком тихие или нюансированные для человеческого уха.
Эти базы данных будут использовать для обучения ИИ, чтобы расшифровывать эти миниатюрные коммуникации и переводить их во что-то более понятное нам, почти как «ChatGPT для животных».
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Проект «Виды Земли» был основан в 2017 году, а прорыв ожидается в течение ближайших 1−3 лет. Одним из экспериментов проектов является создание карты вокального репертуара ворон. Более того, ученые работают над созданием новых вокализаций, понятных птицам, то есть вы сможете общаться с воронами.
В вопросе коммуникации с животными ученые пошли еще дальше. Так, например, исследователи из Университета Линкольна используют ИИ, чтобы классифицировать и понимать выражение лица кошек. Аналогично, новая модель ИИ преследует цель переводить выражение лица и лай собак.
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При изучении языка летучих мышей исследователи пришли к выводу, что их язык намного сложнее, чем считалось ранее. У них есть имена, они спорят за еду, а мамы-летучие мыши используют «детский язык», когда разговаривают с детьми.
По материалам:
Мета
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