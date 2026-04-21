Частная застройка: что изменится для покупателей Сегодня 19:03 — Недвижимость

В марте 2026 года Кабмин изменил правила строительства частных домов. Теперь построить собственный дом стало быстрее, однако для застройщиков появились новые ограничения.

Соответствующие изменения предусматривает постановление правительства № 305 от 4 марта 2026 года.

На украинском строительном рынке уже много лет распространена практика, когда застройщик оформляет объект как частный или садовый дом. Это позволяет избежать сложных процедур согласования, предусмотренных для коммерческого строительства, в частности, экспертизы проектной документации, получения градостроительных условий и ограничений, пишет Минфин

Затем такие «частные дома» продаются секторами (скажем, в случае с таунхаусами) или поквартирно. Такая схема позволяла застройщикам сэкономить на документации и выполнении строительных норм, и в результате предложить покупателям более низкий ценник. В то же время, новые жители часто получали жилье низкого качества.

Как нововведения скажутся на строительном рынке

По словам столичного риелтора и юриста Ирины Луханиной, по сути, произошло очень простое, но важное изменение.

«Государство закрыло старую лазейку. Раньше можно было формально заявлять, что ты строишь частный дом, а на деле делать почти полноценный девелоперский проект — таунхаусы, дуплексы, небольшие комплексы. Это позволяло обходить сложные процедуры, экономить время и деньги. Теперь так не выйдет.

Если ты строишь что-то больше обычного индивидуального дома — придется проходить полноценную градостроительную процедуру, с документами, ограничениями и контролем.

Для застройщиков это означает, что рынок становится более сложным. Быстро зайти, построить и продать уже не выйдет. Следует считать, оформлять, согласовывать и закладывать больше времени и денег. Поэтому часть мелких игроков уйдет — просто потому, что не потянут новые условия. Остаются те, кто умеет работать системно и долго. Конечно, вся эта дополнительная нагрузка ляжет в себестоимость. А значит — и в конечную цену", — считает Ирина Луханина.

Что меняется для покупателей

По ее мнению, для покупателей складывается двойственная ситуация.

«С одной стороны, становится меньше риска купить дом и спустя какое-то время увидеть у себя под забором плотную застройку, которая там поначалу не предполагалась. Будет меньше случайных проектов, самодеятельности, больше порядка и предсказуемости.

Кроме того, исчезнет часть дешевых предложений. Те самые «очень выгодные» варианты часто и существовали за счет обхода правил", — объяснила Луханина.

Она прогнозирует, что цены в пригороде будут расти.

«За легальность, понятность и контроль в итоге всегда платит покупатель», — говорит риелтор.

Пока риелторы затрудняются сказать, насколько могут подорожать дома и таунхаусы в пригороде. Но считают, что ценники вырастут не менее чем на 10%.

По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, в последнее время желающих приобрести жилье за ​​городом стало гораздо больше. В то же время, предложение немного уменьшилось — некоторые продавцы начали снимать дома с продажи, боясь продешевить.

«Очень выросла стоимость строительных работ. Поэтому продавцы опасаются, что за деньги, которые они сейчас выручат от продажи дома, они уже не смогут ничего построить — средств просто не хватит», — объяснил Романов. На волне повышенного спроса и ограниченного предложения недвижимость в пригороде Киева уже подорожала на 7−12%. А теперь, значит, будет новое повышение цен — в связи с законодательными нововведениями.

Луханина говорит, что резко растет ценность и соответственно стоимость «чистых» объектов — домов и проектов, где все уже оформлено, понятно и без рисков. «Пока новые проекты будут запускаться дольше и дороже, вторичный рынок малоэтажной недвижимости может ожить и начать подтягиваться по цене», — отмечает она.

В то же время, по мнению Луханиной, изменится сам типаж загородного застройщика: «Пойдет формат „построили, как получилось, продаем“. На его место приходит системный подход: с архитектурой, расчетом, логикой проекта. Таких объектов будет меньше, но они будут более продуманными и, соответственно, более дорогими».

