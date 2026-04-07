Цены на дома в Киеве и пригороде в апреле 2026 года (инфографика)

Сейчас большой спрос именно на дома, как в пригороде, так и в столице, ведь после тяжелой зимы в мегаполисе многие решили выехать за пределы города.

Мы подробно разобрали, где дешевле приобрести, а где дороже, и от чего это зависит, изучив инфографику ЛУН.

Цены на дома в пригороде Киева

По состоянию на 6 апреля медианная цена домов на вторичке под Киевом (до 50 км) составляет от 150 до 900 тысяч долларов в зависимости от месторасположения.

Самые дорогие предложения 900 тыс. долл. — в Козине и Плютах — 870 тыс. долларов (на южном направлении).

В Лесниках и Лебедевке дом на вторичке стоит от 600 тыс. долл. до 418 тыс. долл. соответственно.

Дешевле всего дом можно купить в Гнидине (150 тыс.), Софиевской Борщаговке (150 тыс. долл.) и Крюкивщине (160 тыс. долл.).

К примеру, в Вышгороде частный дом вам, в среднем, обойдется в 163 тыс. долларов.

Инфографика ЛУН

Киевская область

В области цены дешевле всего купить можно в Белоцерковском районе — 35 тыс. дол и Броварском районе — 85 тыс. долларов.

Инфографика ЛУН

Цена на дома в Киеве

При этом средняя цена в Киеве — 215 тыс. дол. в зависимости от района и расположения.

Традиционно самые дорогие дома на Печерске от 1 млн долларов, за ним следует Голосеевский район — 420 тыс. долларов за дома в Оболонском районе — 330 тыс. дол.

Дешевле всего дома на вторичке можно приобрести в Днепровском районе — 152 тыс. дол.

Инфографика ЛУН

Как видно из инфографики, рост цен за год на 7,5%, хотя за месяц цена просела на 2%.

Инфографика ЛУН

и т. д. Напомним, при покупке недвижимости многих потенциальных покупателей отпугивает близость подстанций, объектов критической инфраструктуры или военного назначения. Если раньше решение о приобретении дома часто принималось достаточно быстро, то сейчас люди подходят к этому вопросу гораздо осторожнее. По мнению экспертов, сейчас повышенным спросом пользуется загородная недвижимость в коттеджных городках или импровизированных «кооперативах», где есть охрана, своя коммунальная служба и хотя бы минимальная инфраструктура: магазины, детские площадки

В то же время, в сравнительно недорогих коттеджных городках ежемесячная плата за охрану, уборку территории, «общие расходы» составляет до 8−10 тыс. грн для владельцев таунхасов и дуплекса, и 10−12 тыс. — для владельцев отдельных домов и это примерно на треть выше, чем год назад, отмечают эксперты.

Ранее Finance.ua писал, как изменялась стоимость жилья от довоенного спокойствия до реалий марта 2026 года, читайте в материале Finance.ua.

