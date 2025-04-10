Цены на золото выросли более чем на 1% на фоне торговой войны между США и Китаем — Finance.ua

Цены на золото выросли более чем на 1% на фоне торговой войны между США и Китаем Сегодня 18:12 — Банковские металлы

Цены на золото выросли более чем на 1% на фоне торговой войны между США и Китаем

Золото подорожало более чем на 1% в четверг, 10 апреля, поскольку спрос среди инвесторов на слитки вырос на фоне повышения таможенных тарифов со стороны США для Китая, который является крупнейшим потребителем металлов.

Об этом сообщает Reuters

Спотовое золото выросло на 1,2%, до 3120,01 долл. за унцию, по состоянию на 06:55 по Гринвичу. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,9% до 3137,20 долл.

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«Если мы войдем в период медленного роста, а это наш базовый сценарий, мы считаем, что ставки в итоге снизятся и подтолкнут золото к росту, поскольку инфляционные опасения все еще будут с нами в течение большей части года из-за влияния тарифов», — сказал аналитик компании Marex Эдвард Меир.

По его прогнозам, до конца апреля, «если не раньше», цены на золото могут достичь 3200 долл.

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Отмечается, что золото как хеджирование (инструмент ограничения) от глобальной неопределенности и инфляции подорожало более чем на 18% в 2025 году. Это в значительной степени обусловлено тарифными планами президента США Дональда Трампа, ожиданиями снижения процентных ставок Федеральным резервом, геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и в Украине, активной скупкой золота центральными банками, а также увеличением инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные золотом.

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В то же время спотовое серебро подорожало на 0,7%, до 31,24 долл. за унцию, платина — на 0,2%, до 938,95 долл., а палладий — на 0,6%, до 926,41 долл.

Новые таможенные тарифы на импорт товаров в США должны были вступить в силу в среду, 9 апреля. В то же время после того, как Китай заявил, что введет против США зеркальные тарифы, Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайский импорт, которые достигли 104%. В среду Китай объявил о повышении пошлин на американские товары до 84%.

Укрінформ По материалам:

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