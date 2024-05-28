Цены на жилье в Житомире и Полтаве выросли до столичных — Finance.ua

Цены на жилье в Житомире и Полтаве выросли до столичных Сегодня 09:12 — Недвижимость

Цены на жилье в Житомире и Полтаве выросли до столичных, freepik.com

На украинском рынке недвижимости новые лидеры и аутсайдеры. Из-за смещения спроса в сравнительно безопасные регионы жилье в западных областях продолжает дорожать, а на востоке и юге страны цены падают.

Но есть еще «золотая середина» — регионы, в которые сейчас переезжают многие украинцы. Например, в Житомире ценники на жилье уже практически сопоставимы со столичными. Увеличивается стоимость жилья в Полтавской и Кировоградской областях.

Что происходит с ценами на недвижимость в разных регионах страны, и где купить квартиру, на которой можно хорошо заработать, разбирался «Минфин».

Как изменились цены на первичном рынке

По данным апрельского исследования DOM. RIA, активность рынка недвижимости продолжает смещаться на запад страны — и на первичном, и на вторичном рынке.

Например, в стране в прошлом месяце работало 76% отделов продаж новостроек на первичном рынке, тогда как в Закарпатской области — 97%, Львовской — 94%, а в Харьковской — только 32%.

Активизируется первичка также в областях, ранее не отличавшихся большими объемами строящегося жилья и рынка недвижимости в целом. Скажем, в Полтавской области в апреле работало 92% отделов продаж застройщиков, Черкасской — 87%, Житомирской — 82%. Для сравнения: в Киеве этот показатель составил 75%.

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То же происходит с ценами. В апреле ценник на новостройки упал на 4% в Сумской области (до 25 438 гривен за квадрат), на 2% — в Харьковской области (до 29 968 гривен). В Полтавской области — плюс 7% к ценнику всего за месяц, где квадрат теперь стоит в среднем 31 350 гривен.

В Кировоградской области рост цен на первичке составил 3% (35 595 гривен). Такой же показатель в Ивано-Франковской (32 491 гривна), Закарпатской (до 44 610 гривен) областях. В Житомирской области цены на жилье в новостройках выросли на 2% (до 28 876 гривен за квадрат). Для сравнения: в Киевской области жилье на первичке в апреле подорожало на 1,3% (до 31 835 гривен за квадрат).

При этом увеличивается разница в ценниках на жилье между безопасными и «громкими» регионами.

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Скажем, в Одесской области квадратный метр в новостройках стоит около 35 тыс. гривен, тогда как в Закарпатской — более 44,6 тыс., во Львовской области — 42,5 тыс. Одессу, недвижимость в которой до войны традиционно была дорогой, уже догоняет Полтава. Там квартиры в новостройках продают почти 31,5 тыс. гривен за квадрат. А на Киевщине ценник остановился на уровне 31,8 тыс. То есть фактически за те же деньги можно купить квартиру в столичном регионе или в Полтавской области.

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