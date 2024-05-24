В Филадельфии построили гостиницу шириной 8 метров (фото) — Finance.ua

В Филадельфии построили гостиницу шириной 8 метров (фото) Сегодня 18:00 — Недвижимость

В Филадельфии построили гостиницу шириной 8 метров (фото)

Многоуровневый жилой дом расположен в филадельфийском районе Фиштаун, который привлекает творческих людей и городских профессионалов.

Об этом пишет dezeen.com

Местная фирма ISA, или Interface Studio Architects, спроектировала Signal House в соответствии с его контекстом, описанным как «буйное сочетание высокой железнодорожной инфраструктуры, промышленных зданий, ночных баров и ресторанов, а также оживленных магистральных улиц».

Размеры здания

Здание площадью 3500 квадратных футов (325 квадратных метров), построенное для размещения одиноких, пар или семей, занимает участок, на котором обычно располагается односемейный дом. Место имеет глубину 32 фута (9,8 метра) и чуть меньше 26 футов в ширину (восемь метров).

Проект здания призван «одновременно привлечь внимание прохожих и обеспечить приватность жильцам», сообщила команда.

Наружные стены покрыты черным гофрированным металлом и фиброцементом.

В здании можно найти три квартиры для аренды и общую лестничную клетку. Внутренние поверхности имеют роскошный пол из виниловой плитки (LVT) и выкрашенные в белый цвет стены.

Каждая квартира имеет два уровня, соединенные между собой внутренней лестницей, с разнообразной планировкой, которая вытекает из «геометрии плана в форме головоломки».

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