В Киеве выросли цены на квартиры: сколько стоит «квадрат» — Finance.ua

В Киеве выросли цены на квартиры: сколько стоит «квадрат» Сегодня 19:04 — Недвижимость

В Киеве выросли цены на квартиры: сколько стоит «квадрат», www.freepik.com

За последние полгода на вторичном рынке Киева стоимость квадратного метра подорожала почти на 5 тыс. грн — со средних 52 771 до 57 730 грн.

Об этом сообщает M2bomber.

По его данным, по районам столицы стоимость «квадратов» колеблется от средних 42 654 до 85 791 грн. То есть разница составляет 43 173 грн — целый квадратный метр в самом дешевом районе.

Самые низкие зафиксированы в Деснянском районе — 42 654 грн. А также:

Святошинском — 52 868 грн;

Дарницком — 53 264 грн;

Подольском — 55 236 грн;

Оболонском — 56 364 грн;

Соломенском — 57 184 грн.;

Днепровском — 57 715 грн;

Голосеевском — 59 214 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе — в среднем 85 791 грн за «квадрат». Кроме того, в Шевченковском — 73 858 грн.

Цена «квадрата» в 1-комнатных квартирах

Для 1-комнатных квартир владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость «квадрата» в 54 тыс. грн. По такой цене формируется 8,4% объявлений о продаже.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 15 тыс. грн. Таких объявлений 0,1%.

Напомним, с начала войны в Ужгороде, Черновцах и Львове существенно выросли и спрос и новое предложение на квартиры. Особенно это заметно относительно Ужгорода и Черновцов, где рынок раньше был значительно меньше по объему. Хотя сейчас украинцы уже не едут туда так массово и активно, стоимость квадратных метров в этой части страны не имеет тенденции к снижению.

По данным Госстата, в первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

Обозреватель По материалам:

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