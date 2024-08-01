Цены на украинскую пшеницу будут расти из-за мирового снижения производства зерна — аналитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на украинскую пшеницу будут расти из-за мирового снижения производства зерна — аналитики

Аграрный рынок
0
В Украине с 3,5 млн га собрано более 14,7 млн ​​тонн пшеницы, контракты на закупку уже заключены не только на август, но и на сентябрь, цены на нее растут, сообщили в аналитическом кооперативе «ПУСК», созданном в рамках Всеукраинского аграрного совета (ВАС).
Читайте также
«На СРТ-рынках пшеницы наблюдается рост цен на $5−6 на тонне, тогда как на рынках CIF — всего на $1. Обычно первыми растут цены на рынках CIF, поэтому такая ситуация указывает на проблемы трейдеров с покрытием контрактов. Поэтому трейдеры поощряют фермеров более высокими ценами», — отметили аналитики.
Эксперты прогнозируют, что такой локальный перекос может занять около двух недель. В морских портах Одессы условные цены на пшеницу в ближайшую неделю будут колебаться в пределах 175−189 $/т на базисе СРТ, на условиях CIF Констанца — 205−215 $/т.
Для тех, кто не планирует продавать пшеницу в ближайшие недели, аналитики советуют не обращать внимания на нынешние колебания, поскольку июль — нестабильный месяц для зернового рынка.
Читайте также
В долгосрочной перспективе цены на пшеницу будут расти, считают эксперты. Весомым фактором, поддерживающим движение цен вверх, является мировое снижение производства зерна.
Читайте также
«Европейские рынки зерна демонстрируют нестабильность. В ЕС ожидается сокращение производства пшеницы на 10 млн тонн, в россии — на 10 млн тонн, а в Украине — на 3−4 млн тонн. Только США прогнозируют увеличение производства на 4 млн тонн, что не перекроет падение в ЕС и рф. Поэтому мировые цены, вероятно, будут расти на фоне снижения производства», — пояснили в «ПУСКе».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.