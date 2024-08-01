Цены на украинскую пшеницу будут расти из-за мирового снижения производства зерна — аналитики Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

В Украине с 3,5 млн га собрано более 14,7 млн ​​тонн пшеницы, контракты на закупку уже заключены не только на август, но и на сентябрь, цены на нее растут, сообщили в аналитическом кооперативе «ПУСК», созданном в рамках Всеукраинского аграрного совета (ВАС).

«На СРТ-рынках пшеницы наблюдается рост цен на $5−6 на тонне, тогда как на рынках CIF — всего на $1. Обычно первыми растут цены на рынках CIF, поэтому такая ситуация указывает на проблемы трейдеров с покрытием контрактов. Поэтому трейдеры поощряют фермеров более высокими ценами», — отметили аналитики.

Эксперты прогнозируют, что такой локальный перекос может занять около двух недель. В морских портах Одессы условные цены на пшеницу в ближайшую неделю будут колебаться в пределах 175−189 $/т на базисе СРТ, на условиях CIF Констанца — 205−215 $/т.

Для тех, кто не планирует продавать пшеницу в ближайшие недели, аналитики советуют не обращать внимания на нынешние колебания, поскольку июль — нестабильный месяц для зернового рынка.

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В долгосрочной перспективе цены на пшеницу будут расти, считают эксперты. Весомым фактором, поддерживающим движение цен вверх, является мировое снижение производства зерна.

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«Европейские рынки зерна демонстрируют нестабильность. В ЕС ожидается сокращение производства пшеницы на 10 млн тонн, в россии — на 10 млн тонн, а в Украине — на 3−4 млн тонн. Только США прогнозируют увеличение производства на 4 млн тонн, что не перекроет падение в ЕС и рф. Поэтому мировые цены, вероятно, будут расти на фоне снижения производства», — пояснили в «ПУСКе».

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