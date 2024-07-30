Внутреннее потребление пшеницы сократилось из-за уменьшения численности потребителей — Минагрополитики Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Внутреннее потребление пшеницы сократилось из-за уменьшения численности потребителей — Минагрополитики

В Украине сократилось внутреннее потребление пшеницы с 8 млн тонн до чуть более 6 млн тонн из-за сокращения численности потребителей.

Как сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире единого национального телемарафона, в Украине в 2024 году ожидается производство зерна на уровне 21 млн тонн, потребление — более 6 млн тонн, экспорт — около 15 млн тонн.

«Потребление, к сожалению, сократилось из-за сокращения численности потребителей», — констатировал руководитель ведомства.

Высоцкий напомнил, что пшеница — это основа для хлебобулочных изделий. И в этом сегменте есть две тенденции. Во-первых, по сравнению с 2021 годом значительное количество украинцев уехали за границу и еще не вернулись. Во-вторых, меняется культура потребления, при которой количество хлеба и хлебобулочных продуктов в рационе сокращается.

«Основная тенденция (сокращение внутренней потребности в пшенице — ИФ-У) — не все украинцы, уехавшие в начале 2022 года, вернулись в Украину и возобновили потребление», — резюмировал и.о. министра агрополитики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.