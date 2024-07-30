Цены на тепличные огурцы продолжают расти — Finance.ua

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Цены на тепличные огурцы продолжают расти

Аграрный рынок
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Цены на тепличные огурцы продолжают расти
Цены на тепличные огурцы продолжают расти
В Украине цены на тепличные огурцы продолжают с уверенностью расти, сообщают аналитики проекта EastFruit.
По сообщениям представителей большинства тепличных комбинатов, первый оборот полностью завершен, а остатки продукции также полностью реализованы. В то же время производители, работавшие с круглогодичным циклом производства, увеличивали стоимость своей продукции. Свои действия они мотивировали стабильным спросом на высококачественную продукцию.
Так, только с начала недели стоимость тепличных огурцов выросла в среднем на 25%, и на сегодняшний день данная продукция поступает в продажу по 35−55 грн/кг ($0,85−1,34/кг).
Сложившуюся ситуацию участники рынка прежде всего связывают с межсезонным сокращением предложения тепличного огурца на рынке, поскольку многие стационарные комбинаты уже завершили уборку урожая первого оборота, тогда как к новому обороту планируют приступить только во второй половине июля. Те же компании, которые продолжают реализовываться, практически ежедневно повышают цены, ссылаясь на достаточно активные темпы сбыта. Поддержку ценам также оказывает ограниченное предложение огурцов открытого грунта.
Стоит отметить, что на сегодняшний день тепличные комбинаты Украины уже предлагают огурец к продаже в среднем в 3 раза дороже, чем в конце июля 2023 года. При этом многие игроки рынка не исключают, что огурцы будут дорожать и дальше при сохранении сегодняшних темпов сбыта.
По материалам:
Finance.ua
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