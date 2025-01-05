Цены на продукты в Украине в 2025 году: прогнозы и факторы влияния — Finance.ua

Цены на продукты в Украине в 2025 году: прогнозы и факторы влияния Сегодня 18:12 — Личные финансы

Цены на продукты в Украине в 2025 году: прогнозы и факторы влияния, Фото: freepik

Цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от ряда факторов. Больше всего будут дорожать овощи, в частности картофель.

Член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в комментарии « Факты » отметил, что инфляция в Украине в 2025 году ожидается на уровне 9,5%.

Что влияет на цены на продукты

«Важно понимать, что на отдельные категории продуктов, такие как овощи или яйца, цены могут вырасти значительно больше из-за низкой урожайности или удорожания сырья», — отметил эксперт.

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По его словам, овощи наиболее чувствительны к погоде, которая непосредственно влияет на урожайность, поэтому цены могут подскочить до 30−50%.

При этом яйца из-за высокой стоимости кормов продолжат дорожать.

Что касается мяса, то рост цен будет ограничен из-за снижения спроса на дорогие продукты. Таким образом, подорожание составит до 2−5%, а хлеб и молочные продукты могут прибавить 10−15% в зависимости от стоимости сырья.

Прогноз на 2025 год

«2023 год был урожайным, и это сдерживало рост цен. Но уже в 2024 году урожай картофеля сократился на 30%, а зерна собрано было на 10 млн тонн меньше. Как результат, цены на картофель выросли почти вдвое», — отметил Пендзин.

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Он отметил, что в 2025 году будет многое зависеть от погоды — если урожай будет высоким, то рост цен удастся сдержать, иначе стоит ожидать значительного подорожания базовых продуктов.

Кроме того, снижается и покупательная способность украинцев, что также влияет на цены. Согласно данным Центра Разумкова, 44% граждан вынуждены экономить, выбирая более дешевые продукты.

«Это означает, что спрос на дорогие товары, такие как мясо или сыры, уменьшается. Например, в 2024 году цены на мясо выросли всего на 2%, тогда как общая продовольственная корзина подорожала на 14−15%. Это классическая экономическая реакция: человек, у которого низкие доходы, выбирает более дешевые товары», — объясняет эксперт.

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При этом он считает, что импорт продуктов может частично сдерживать рост цен, а курс гривны не повлияет на общую ситуацию.

«Курс валют будет влиять преимущественно на импортную рыбу, которая и так занимает небольшую долю в рационе украинцев. В общем, динамика курса гривны стабильна, поэтому неожиданностей здесь не предвидится», — считает экономист.

Также на цены влияет сезонность. Так, в начале 2025 года овощи на складах будут дорожать, но с появлением нового урожая цены начнут падать.

«До мая они будут дорожать, но с появлением нового урожая цены упадут. Это типичный для нас тренд», — подытожил Пендзин.

Факти По материалам:

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