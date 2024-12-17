В Госдуме предложили ввести продуктовые карточки по всей россии — Finance.ua

В Госдуме предложили ввести продуктовые карточки по всей россии Сегодня 04:37 — Мир

В Госдуме предложили ввести продуктовые карточки по всей россии

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею возвращения продуктовых талонов, как в СССР, анонсированную ранее губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

По словам Аксакова, «инициатива имеет здоровую основу», и ее нужно распространить на всю россию. Он отметил, что «нуждающиеся люди в любых обстоятельствах будут знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов и товаров, которые необходимы для жизни».

«Подобная практика была бы полезна для поддержки социально незащищенных категорий населения», — сказал депутат «Абзацу», заметив, что государство могло бы платить субсидии регионам и поставщикам продуктов, компенсируя часть расходов на подобную помощь. При этом Аксаков не уточнил, каким может быть месячный лимит такого талона.

Беспрозванных отмечал, что карточки на еду в регионе начнут действовать с 2025 года. В первую очередь их будут раздавать пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. Также в список получателей, скорее всего, войдут многодетные семьи и другие «незащищенные категории граждан».

По данным Минэкономразвития, по состоянию на 9 декабря годовая инфляция в россии достигла 9,2% - самого высокого уровня с февраля 2023 года. Альтернативные метрики, впрочем, показывают цифры гораздо выше.

Согласно данным «Ромира», который оценивает рост цен по реальным покупкам и чекам российских домохозяйств, только за январь-сентябрь текущего года инфляция товаров повседневного потребления составила 13,7%. Особенно ощутимо выросли цены на продукты. К примеру, с начала года цены на картофель выросли уже на 85%. Лук подорожал на 40%, капуста — на 34%, молоко, сметана и яблоки — на 17%. Рост цен на сливочное масло, рекордный с 2007 года, ускорился до 33%, на баранину — до 22%, на хлеб — превысил 13%.

Как напомнили в издании, ранее в ряде российских регионов власти уже пытались ввести продуктовые талоны. В 2023 году в таких городах Амурской области, как Свободный и Циолковский, выдавались карточки с лимитом 2000 рублей на человека при условии уровня дохода ниже прожиточного минимума.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, возвращение продуктовых талонов могло бы помочь 18 млн бедных россиян. Он считает, что программа была бы успешной, если бы каждый такой человек получал для покупки продуктов 3000 рублей в месяц, причем эти деньги можно было бы тратить только на еду. Он оценил годовые расходы государства на эти цели в 720 млрд рублей, что «посильно для бюджета».

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.