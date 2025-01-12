Цены на продукты стабилизируются до конца января: прогноз — Finance.ua

Цены на продукты стабилизируются до конца января: прогноз Сегодня 14:21 — Казна и Политика

Цены на продукты стабилизируются до конца января: прогноз

Украинцы могут ожидать стабилизации цен на продукты в конце января, а некоторые товары даже подешевеют.

Такие прогнозы в телеэфире сделал член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Солончук.

Основные причины подорожания продуктов

Подорожание продуктов перед новогодними праздниками связано с колебанием курса доллара.

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По словам Солончука, многие производители покупают оборудование, транспорт и энергоносители за иностранную валюту.

«Подорожание, к сожалению, коснулось многих продуктов перед новогодними праздниками. Думаю, в конце января — начале февраля в цены на некоторые группы товаров значительно снизятся, что будет касаться и яиц, в то же время ожидается стабилизация по молочной продукции», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что уже в этом году будет обсужден законопроект по внутренней торговле, которого до сих пор нет в Украине.

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В частности, это позволит снизить количество перекупщиков и обеспечит аграриям доступ к полкам украинских супермаркетов, что гарантирует справедливую цену как для производителей, так и для потребителей.

Кроме того, отсутствие овощехранилищ оказывает прямое влияние и на цены. По мнению эксперта, их должно быть в каждой области не менее 5−6. По его подсчетам, на период 2022—2023 годов Украина нуждалась минимум в 130−140 овощехранилищах.

«К примеру, аграрии выращивают картофель и вынуждены продавать его по 8−10 грн/кг, поскольку нет мест для хранения. Затем через посредников цена для потребителей достигает 30−35 грн/кг. Это приводит к высоким наценкам и неравномерному распределению доходов между аграрием и посредниками», — добавил Солончук.

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Он подчеркнул, что хоть сейчас построено до 20 овощехранилищ, однако не хватает как минимум еще сотни таких, чтобы украинский аграрий имел возможность хранить, а потребитель имел доступную цену на овощи в любой сезон.

Укрінформ По материалам:

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