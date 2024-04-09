Цены на нефть растут: что повышает стоимость — Finance.ua

Цены на нефть растут: что повышает стоимость Сегодня 20:03 — Энергетика

Цены на нефть растут: что повышает стоимость

Во вторник утром цены на нефть марки Brent достигли нового максимума за пять месяцев — 88,3 доллара за баррель. Это был недельный рост на 3,3% и месячный рост на 7,7%. Цены на сырую нефть также повысились на 1% во вторник утром, достигнув 84,6 долларов США, поднявшись на 3,8% на этой неделе и на 8,4% в этом месяце.

Об этом говорится в статье euronews.com

В основном это связано с обострением геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке, а также предположениями о сокращении поставок мексиканской нефти в ближайшем будущем.

Рынки нефти также по-прежнему ощущают последствия комитета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), который в прошлом месяце продлил добровольные сокращения на второй квартал года.

Лучшие, чем ожидалось, отчеты индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Китае и США также способствовали положительным настроениям по нефти. Это связано с тем, что инвесторы ожидают, что вскоре обе страны увидят повышенный спрос в производственном и промышленном секторах.

Рост цен на нефть также повлиял на индекс FTSE 100, во вторник утром поднявшийся выше 8000 пунктов.

Ссылаясь на это, Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell, сказал: «Длительный рост цен на нефть на фоне более жесткой перспективы предложения вызывает беспокойство для компаний и потребителей, поскольку это главная инфляционная сила».

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Рост на 0,8% до более чем 88 долларов за баррель ставит цену на сырье на самый высокий уровень с октября 2023 года и объясняет, почему Shell и BP были одними из крупнейших драйверов для FTSE 100 сегодня. Производители сырья имеют большой вес FTSE 100, и индекс обычно работает хорошо, когда эти акции повышаются.

Индекс FTSE 100 поднялся на 0,6% и достиг 8000 пунктов в начале торгов, вернувшись к максимумам, которых не было с февраля 2023 года. Это психологический стимул для инвесторов и означает, что индекс «голубых фишек» в Великобритании еще немного ожил.

Геополитические опасения и страхи относительно предложения продолжают повышать цены на нефть

Цены на нефть особенно уязвимы для геополитических колебаний, особенно на Ближнем Востоке. Таким образом, израильский авиаудар по посольству Ирана в Сирии 1 апреля привел к росту обеспокоенности относительно эскалации напряженности в регионе.

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Это произошло на фоне войны Израиля и ХАМАС, которая привела к атакам йеменских повстанцев Хусы в Красном море. Поэтому поставки нефти и газа через Красное море и Суэцкий канал также были прерваны и задержаны. Сейчас несколько судоходных компаний путешествуют по африканскому континенту. Это, в свою очередь, также способствовало росту цен на нефть.

Справка Finance.ua:

Цены на нефть за 2023 год упали на 10%, что стало первым снижением за два года. Нефть подешевела после того, как геополитические проблемы, сокращение добычи и глобальные меры по сдерживанию инфляции вызвали резкие колебания цен.

россия увеличила объемы поставок нефти в Китай в 2023 году. Они составили 100 миллионов тонн. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные российской нефтепроводной монополии «Транснефти».

Турция сэкономила 2 миллиарда долларов на электроэнергии благодаря импорту российской нефти.

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