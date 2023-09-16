Цены на авиабилеты выросли почти на треть за последние два года: куда летать дороже всего — Finance.ua

Цены на авиабилеты выросли почти на треть за последние два года: куда летать дороже всего Сегодня 06:37 — Личные финансы

Цены на авиабилеты выросли почти на треть за последние два года: куда летать дороже всего

Данные аналитической компании в сфере туризма Mabrian показали, что за последние 24 месяца цены на авиабилеты выросли в среднем на 31 процент по всему миру.

Анализ данных также показывает, что цены на билеты традиционных авиакомпаний выросли на 40%, тогда как в бюджетных авиакомпаниях — всего на 6 процентов. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com

По данным Mabrian, по состоянию на 23 июня в пятерку самых дорогих направлений авиаперелетов из любого региона входят Катар, Мали, Иордания, Панама и Судан. А в пятерку самых дешевых направлений для авиаперелетов из любого региона на одну и ту же дату входят Боливия, Словакия, Малайзия, Непал и Колумбия.

Европа и Ближний Восток

Отмечается, что самый большой рост средних цен произошел в Северной Европе, Южной Европе и средиземноморских регионах, а также в Азии.

«Самая дорогая страна для путешествий на данный момент — Нидерланды, за ними следует Великобритания, наиболее поднявшая цены в 2023 году по сравнению с 2021 годом. В то же время Германия и Франция пережили пики цен в 2022 году, а Норвегия — страна, которая оставалась наиболее стабильной в течение этих двух лет», — говорится в отчете Mabrian.

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Несмотря на высокие цены, данные «Международного совета аэропортов (ACI) Европа» показывают, что пассажиропоток в пиковый летний месяц июль подошел ближе всего к полному восстановлению до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19 — оказавшись всего на 3% ниже.

Что касается Ближнего Востока, за исключением Катара, где наблюдалось подорожание билетов в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, здесь наблюдался более умеренный рост цен по сравнению с другими регионами.

Северная Америка

Согласно отчету Mabrian, в Северной Америке выделяется Мексика, которой удалось сохранить свои цены чрезвычайно стабильными с минимальными колебаниями за последние два года.

В отличие от этого, Канада в настоящее время может похвастаться самыми дорогими билетами в регионе, за ними следуют Соединенные Штаты, где в последнем квартале 2022 года наблюдался значительный рост цен на авиабилеты.

Южная Америка

Между тем в Южной Америке Аргентина в последние два года неизменно удерживает лидерство по самым высоким ценам. По прогнозам, в этом году Аргентина выйдет на уровень цен, равный показателям 2021 года.

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Кроме того, Mabrian отметил, что в Колумбии цены сохраняются относительно стабильными. В таких странах, как Перу, Чили и Бразилия в 2022 году также наблюдался рост цен по сравнению с 2021 годом, и хотя они испытали снижение в 2023 году, их цены все еще остаются выше, чем в 2021 году.

Тенденции 2023 года

Консультант по авиации и туризму GE Consulting Гевин Экклс отметил, что лоукостеры сохраняли цены на первую половину 2023 года на уровне, аналогичном тому, который они имели в прошлом году.

Он также добавил, что в тот же период классические авиакомпании переживают снижение цен. Эту тенденцию можно объяснить тем, что летом 2022 года наблюдался более высокий процент бронирований в последнюю минуту, что позволило традиционным авиакомпаниям повышать цены из-за высокого туристического спроса в постпандемический период.

УНІАН По материалам:

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