В каких странах Европы дешевле путешествовать по железной дороге, чем самолетом: маршруты — Finance.ua

В каких странах Европы дешевле путешествовать по железной дороге, чем самолетом: маршруты Сегодня 15:14 — Мир

В каких странах Европы дешевле путешествовать по железной дороге, чем самолетом: маршруты

Ни для кого не секрет, что авиаперелеты в Европе, как правило, стоят значительно дешевле путешествий наземным транспортом. В некоторых случаях билет на поезд стоит почти вдвое дороже билета на самолет. Однако TheLocal. dk поделились списком популярных европейских маршрутов, на которых поездка на поезде будет значительно доступнее, чем перелет.

Куда дешевле путешествовать поездом, чем самолетом

Международная неправительственная организация Greenpeace проанализировала стоимость билетов на поезд и самолет на 112 маршрутах. Цены сравнивались на поездки в странах Европейского союза, Великобритании, Швейцарии и Норвегии. И несмотря на то, что в большинстве случаев поездка на поезде оказалась дороже перелета, специалисты выделили 23 маршрута, по которым значительно выгоднее путешествовать именно на поезде.

Однако стоит заметить, что «идеальными» стали лишь 12 маршрутов, ведь остальные предполагают достаточно долгие путешествия из-за длительных или частых пересадок и медленных поездов.

Прага-Берлин

Из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения между двумя столицами, большинство людей выбирают именно авиаперелет. Однако, издание отмечает, что билет на самолет стоит значительно дороже, чем поездка железнодорожным транспортом. Более того, добраться из Праги в Берлин поездом можно всего за 4 с половиной часа. Теперь между странами курсирует от 6 поездов в день, а стоимость билета начинается от 29,90 евро.

Цюрих-Вена

По этому маршруту курсирует 6 прямых поездов в день, а поездка занимает около 8 часов. Стоимость билета на поезд обойдется примерно на 30% дешевле, чем перелет.

Цюрих-Берлин

Между городами ежедневно курсирует 5 международных поездов, один из них ночной, что значительно упрощает путешествие. Самым скорым поездом добраться до пункта назначения можно за 8,5 часов, а стоимость билета на поезда стартует от 49,90 евро.

Варшава-Берлин

По этому маршруту также курсирует 5 прямых поездов ежедневно. Поездка занимает, как правило, менее 6 часов. Стоимость билетов на поезда варьируется от 27,90 до 49,90 евро.

Мадрид-Барселона

Это один из самых популярных маршрутов среди туристов, поэтому между городами курсирует много поездов. Самым скорым поездом добраться до пункта назначения можно всего за 2 часа 40 минут. При этом стоимость билета стартует от 14 евро. Окончательная цена зависит от времени бронирования.

Тронхейм-Осло

Между городами курсирует 6 ежедневных поездов прямого сообщения, один из них также ночной. Самый скорый поезд идет менее 7 часов, а стоимость билета колеблется от 65−70 евро.

Среди других наиболее выгодных железнодорожных маршрутов, которые по стоимости доступнее перелета, в исследовании указаны: Хельсинки-Оулу, Афины-Салоники, Порту-Лиссабон, Кошице-Прага и Прага-Будапешт.

В каких странах билет на поезд стоит значительно дороже

Путешествия на поездах стоят дороже, ведь, как правило, на международных маршрутах привлечены несколько железнодорожных компаний. Кроме того, на большинство поездов нужно покупать отдельные билеты, чтобы сделать пересадку.

Так, согласно опубликованному отчету, самое дорогое железнодорожное сообщение зафиксировано в:

Великобритании и Испании (примерно в 4 раза дороже билетов на самолет),

Бельгии (в 2,6 раза),

Франции и Италии (в 2,5 раза).

Отмечается, что на некоторые маршруты, например из Барселоны в Лондон, стоимость билетов на поезд более чем в 10 раз превышает стоимость билетов на самолет.

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