Как изменилось отношение украинцев к путешествиям во время войны: опрос — Finance.ua

Как изменилось отношение украинцев к путешествиям во время войны: опрос Сегодня 19:03 — Личные финансы

Как изменилось отношение украинцев к путешествиям во время войны: опрос

Украинцы продолжают путешествовать и поддерживать экономику страны во время войны. Только 21% людей избегают поездок из-за возможной опасности.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития туризма.

Как отмечается, с 24 февраля 2022 года более 45% опрошенных украинцев путешествовали по стране с туристической целью. 26% опрошенных путешествовали по регионам страны 1−2 раза, 12% - 3−5 раз. Более 5 раз путешествовали по Украине 7% респондентов.

Инфографика: tourism.gov.ua

Отношение к путешествиям из-за полномасштабной войны у 23% украинцев не изменилось вообще. 21% отметили, что, путешествуя, они поддерживают экономику страны. Столько же заявили, что избегают любых вояжей из-за возможной опасности.

Больше всего украинцы путешествуют летом. Об этом заявили 48% опрошенных. Весной путешествуют только 4%, осенью — почти 3%, зимой — всего 2%.

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Большинство опрошенных — 56% - заявили, что выбор сезона для путешествий зависит прежде всего от времени отпуска или каникул. 22% ответили, что на выбор влияет цена, погодные условия имеют значение также для 22% опрошенных.

Более половины опрошенных (54%) предпочитают городской туризм и пешие прогулки. Экскурсии в исторические достопримечательности и музеи выбирают 28% украинцев. 23% посвящают свое время отдыху на пляже. Событийный туризм пользуется популярностью также у 23% респондентов. Чуть меньше — 22% - любят путешествовать по стране ради изучения гастрономических специалитетов в регионах. Активный отдых по душе 16%. Экотуризм важен для 11% опрошенных. Рекреационный туризм предпочитают почти 9% украинцев.

Инфографика: tourism.gov.ua

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что внутренний туризм за время полномасштабного вторжения стал той основой, благодаря которой держится туристическая отрасль страны в целом.

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