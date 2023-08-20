От 50 тысяч гривен: почему так подорожали туры в Европу — Finance.ua

От 50 тысяч гривен: почему так подорожали туры в Европу Сегодня 08:44 — Личные финансы

От 50 тысяч гривен: почему так подорожали туры в Европу

Украинцы, которые в августе задумались об отдыхе и оздоровлении детей на море за рубежом, удивляются сильному подорожанию туров. Цены шокируют даже без учета дороги в аэропорты в соседних с Украиной странах.

В чем причина высоких цен и как украинские туристы могут сэкономить при планировании отпуска, рассказала специалист по подбору туров Марина Казакова.

Украинцы, решившие отдохнуть на морских курортах Европы, удивляются дороговизне путевок. К примеру, неделя в Черногории с перелетом из польского аэропорта Жешув или из Кишинева на двоих обойдется от 50 тысяч гривен — в апартаментах или 3* отеле с питанием «завтрак и ужин». Приблизительно на таком уровне и стоимость отдыха в Греции.

«Если раньше с бюджетом в 1000 долларов можно было спокойно, с „закрытыми глазами“, забронировать хоть Турцию, хоть Черногорию, даже бюджетную Хорватию, то сейчас мы даже в работу не берем запросы, где тысяча долларов, и они хотят в августе на море. Это нереально. Это разве что какой-то гостевой дом», — описывает ситуацию Марина Казакова.

На подорожание туров влияют многие факторы, объясняет специалист. Первый — официальная отмена пандемии. Это значит, что жителям всех стран разрешено путешествовать.

«Поэтому те люди, которые сидели под замком — австрийцы, немцы, американцы — все буквально хлынули отдыхать. А если спрос поднялся, гостиницы и рестораны быстро повысили цены. Хотя тоже сделали это не от хорошей жизни», — отмечает эксперт.

Поскольку в Европе поднялись цены на энергоносители, отелям стало дороже отапливать помещения или охлаждать кондиционерами, готовить еду. Из-за подорожания топлива повысились цены на продукты.

«В кафе и ресторанах цены повысились. И получается, что из-за этих двух факторов — повышенного спроса и повышения цен на энергоносители в Европе — подорожал и отдых», — говорит Марина Казакова.

После туристов из других стран украинцам остаются дорогие путевки

Раньше украинцы летали на отдых из Украины — кроме чартерных рейсов были и хорошие тарифы от «дружественных» отелей. Даже покупая тур через украинского туроператора, следует учитывать, что компания преимущественно сотрудничает как посредник с европейскими туроператорами, добавляет она.

Сейчас же украинским туристам следует подстраиваться под европейские правила отдыха.

«У европейцев есть строго прописанный на полгода-год вперед план. Они четко знают, что в августе или в другое время у них будет отпуск. Самые низкие цены всегда по раннему бронированию — минус 30−40% от стоимости, которая будет летом.

Поскольку европейцы бронируют туры по раннему бронированию, то разобрали все лучшие варианты «цена-качество» заблаговременно.

Украинцы могут экономить на отдыхе, если переориентируются на ранее бронирование туров. К примеру, на зимний сезон стоит бронировать отели уже сейчас, говорит специалист.

«Потому что с ноября вы будете прилично переплачивать. Пример: сейчас огромное количество отелей на Мальдивах на ноябрь — со скидкой в ​​30−40%. Если тур на Мальдивы стоит 4000 долларов, то скидка 40% - это 1600 долларов экономии. Но такая экономия доступна только тем, кто планирует свой отпуск заранее», — отмечает Марина Казакова.

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