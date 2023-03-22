Цены на аренду жилья в Украине могут вырасти уже в апреле: как изменится стоимость — Finance.ua

Цены на аренду жилья в Украине могут вырасти уже в апреле: как изменится стоимость Сегодня 16:02 — Недвижимость

Цены на аренду жилья в Украине могут вырасти уже в апреле: как изменится стоимость

В Украине уже в апреле могут подняться цены на аренду жилья. В Киеве стоимость может повыситься на 10%.

Дело в том, что с пришествием весны рынок аренды активизировался. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита в комментарии портала Обозреватель. В дальнейшем он будет повышаться в больших городах, особенно в тех, куда возвращаются люди, например Харьков и Запорожье.

Читайте также Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание

«С Нового года рынок аренды стал стабильным, в том плане, что нет изменения роста вверх или наоборот. Аренда нашла уже свои показатели и на одном уровне и держится. Так она двигается и сегодня. Больше спроса стало на аренду, если брать по Киеву по сравнению с зимним периодом. Традиционно в это время аренда более активно начинает работать, следовательно, не исключается, что цены могут несколько подняться начиная с апреля», — сказал Пита.

При этом повышение цен не будет большим — примерно 10%. В западных регионах не такая ситуация на рынке, как была прежде. Спрос снизился в популярных областях, таких как Закарпатье, Черновицкая область, Ивано-Франковская. Цена снизилась на 20%, хотя все еще остается выше, чем была до войны.

Читайте также Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве

В центральных областях спрос вырос уже на 20%. Пока ситуация стабильная, а цены снижаются.

«В Одессе цены несколько выросли — на 10-15%, но на элитную недвижимость спрос несколько восстанавливается, поэтому цены упали существенно — 30-40%. Интересно, что цены на аренду выросли в Харькове и Запорожье. В Харькове на 20% выросли, в Запорожье — на 10-15%», — отметил эксперт.

Справка Finance.ua:

По данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в феврале 2023 года составила 5989 гривен. За год цена выросла на 37,4%.

По данным Dom.Ria, рассматривая осенний и зимний периоды, в столице сократилось предложение арендного жилья на 31%. Значительно выросло предложение на Полтавщине — на 87% и на Львовщине — на 67,6%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.