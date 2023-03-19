Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание — Finance.ua
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Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание

Недвижимость
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Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание
Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание
При выборе квартиры для аренды нужно быть очень внимательным, в особенности, если вы ищете жилье за границей. Большинство украинцев в Польше снимают жилье, поэтому могут столкнуться с разнообразными сложностями и нюансами. Чтобы быть максимально уверенным, что вы арендуете жилье по выгодным условиям, рассказываем, на что обращать внимание.

Задавайте вопросы арендодателю

Общаясь с владельцем квартиры, узнайте ответы на интересующие вас вопросы. Если владелец уклоняется от ответов, не стоит подписывать с ним контракт.
Какие темы следует проговорить сразу? Обязательно узнайте о возможности содержать домашних животных и приглашать гостей (особенно на длительный период).

Просмотр квартиры

Запомните! Просмотр квартиры всегда бесплатный. Если в объявлении аренды указана стоимость за визит в квартиру, лучше обойти такое предложение. Добавим, что Вы не обязаны подписывать договор или платить залог до просмотра жилья.
Рекомендуем обратить внимание на:
  • Инфраструктуру возле дома: наличие магазинов, аптек, детской площадки, транспортной остановки и т.д.
  • Темперамент владельца. Поскольку вам придется часто общаться с этим человеком и, возможно, решать щепетильные вопросы, владелец должен вам понравиться.
  • Состояние мебели и бытовой техники. Вместе с владельцем зафиксируйте поврежденные объекты, сделайте фотоснимки. По желанию вы можете составить акт приема-передачи, в котором перечислить мебель и технику и их состояние.
  • Счетчики — они должны быть исправны.
  • Соседей. Узнайте, кто проживает рядом, и по возможности познакомьтесь с ними.
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Чек-лист вопросов перед подписанием договора об аренде

На рынке недвижимости могут действовать мошенники, поэтому сначала следует проверить право собственника на сдачу жилья в аренду. Если вы уверены в хозяине квартиры, сделайте следующее:
  • Уточните стоимость коммунальных услуг и спросите, на сколько выше будет оплата зимой.
  • Согласуйте, кто будет оплачивать ремонт бытовой техники и мебели.
  • Обсудите, за какой срок следует предупредить о расторжении договора.
  • Определите размер залога — в Польше обычно он равен размеру месячной платы.

Договор аренды: важные пункты

Арендодатели в Польше неохотно подписывают краткосрочный договор. Стандартный срок действия составляет 12 месяцев, так что расторгнуть договор без потери залога раньше конечной даты невозможно.
Совет: подготовьте договор на двух языках — польском и английском или украинском. И вы, и арендатор должны иметь возможность понимать написанное в документе.
Убедитесь, что в договор включены следующие пункты:
  • стоимость оплаты;
  • сумма залога и условия его возврата;
  • стоимость коммунальных услуг;
  • дата расчета;
  • срок действия договора;
  • оценка имущества в квартире;
  • контактные данные владельца и арендатора.
Ни в коем случае не подписывайте договор, не прочитав его.
Где найти жилье? Рекомендуем обращаться к надежным ресурсам, например, к таким популярным сайтам: olx.pl, gratka.pl, otodom.pl.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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