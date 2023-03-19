Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание — Finance.ua

Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание Сегодня 17:03 — Недвижимость

Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание

При выборе квартиры для аренды нужно быть очень внимательным, в особенности, если вы ищете жилье за границей. Большинство украинцев в Польше снимают жилье, поэтому могут столкнуться с разнообразными сложностями и нюансами. Чтобы быть максимально уверенным, что вы арендуете жилье по выгодным условиям, рассказываем, на что обращать внимание.

Задавайте вопросы арендодателю

Общаясь с владельцем квартиры, узнайте ответы на интересующие вас вопросы. Если владелец уклоняется от ответов, не стоит подписывать с ним контракт.

Какие темы следует проговорить сразу? Обязательно узнайте о возможности содержать домашних животных и приглашать гостей (особенно на длительный период).

Просмотр квартиры

Запомните! Просмотр квартиры всегда бесплатный. Если в объявлении аренды указана стоимость за визит в квартиру, лучше обойти такое предложение. Добавим, что Вы не обязаны подписывать договор или платить залог до просмотра жилья.

Рекомендуем обратить внимание на:

Инфраструктуру возле дома: наличие магазинов, аптек, детской площадки, транспортной остановки и т.д.

Темперамент владельца. Поскольку вам придется часто общаться с этим человеком и, возможно, решать щепетильные вопросы, владелец должен вам понравиться.



Состояние мебели и бытовой техники. Вместе с владельцем зафиксируйте поврежденные объекты, сделайте фотоснимки. По желанию вы можете составить акт приема-передачи, в котором перечислить мебель и технику и их состояние.



Счетчики — они должны быть исправны.



Соседей. Узнайте, кто проживает рядом, и по возможности познакомьтесь с ними.



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Чек-лист вопросов перед подписанием договора об аренде

На рынке недвижимости могут действовать мошенники, поэтому сначала следует проверить право собственника на сдачу жилья в аренду. Если вы уверены в хозяине квартиры, сделайте следующее:

Уточните стоимость коммунальных услуг и спросите, на сколько выше будет оплата зимой.

Согласуйте, кто будет оплачивать ремонт бытовой техники и мебели.



Обсудите, за какой срок следует предупредить о расторжении договора.



Определите размер залога — в Польше обычно он равен размеру месячной платы.



Договор аренды: важные пункты

Арендодатели в Польше неохотно подписывают краткосрочный договор. Стандартный срок действия составляет 12 месяцев, так что расторгнуть договор без потери залога раньше конечной даты невозможно.

Совет: подготовьте договор на двух языках — польском и английском или украинском. И вы, и арендатор должны иметь возможность понимать написанное в документе.

Убедитесь, что в договор включены следующие пункты:

стоимость оплаты;

сумма залога и условия его возврата;



стоимость коммунальных услуг;



дата расчета;



срок действия договора;



оценка имущества в квартире;



контактные данные владельца и арендатора.



Ни в коем случае не подписывайте договор, не прочитав его.

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