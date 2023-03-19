Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве Сегодня 12:15 — Недвижимость

Цены за аренду жилья в Киеве пока остаются примерно такими, как были зимой. Однако эксперты уже прогнозируют, что стоимость жилья в ближайшие месяцы в столице может возрасти.

На данный момент устойчивой тенденции роста цен на аренду квартир в Киеве нет. Однако в перспективе нескольких месяцев мы будем наблюдать постепенное удорожание аренды в столице, говорит эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

«Для этого будет две предпосылки. С одной стороны, будут возвращаться те, кто выезжал перезимовать сложную зиму из-за энергетического террора со стороны россии. А с другой — не останавливаются процессы внутренней миграции. Кроме того, мы все ждем большого контрнаступления: когда оно состоится, большая часть людей с временно оккупированных территорий будут искать убежища в других регионах, в частности в Киеве и области», — говорит она.

Сейчас можем говорить о частичном подорожании 1-комнатных квартир в диапазоне 35-50 кв.м на 4-7% в зависимости от района, состояния жилья (ремонт, мебель, техника) и расстояния от потенциальных целей для ракетных обстрелов.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве сейчас

После начала энергетического террора, который начала россия против Украины с середины октября прошлого года (когда начались первые массированные ракетные обстрелы), любой рост цены обусловлен исключительно желанием владельцев и не превышает в среднем 10%, говорит Виктория Берещак.

Спрос на аренду жилья долгое время оставался низким.

«На самом деле, мы с декабря наблюдали заметное снижение спроса на аренду, что связано с выездом большого количества украинцев за границу на зиму. До этого с середины лета до середины осени действительно происходило подорожание аренды жилья в Киеве», — рассказывает собеседница.

Причин несколько:

победы ВСУ на поле боя и внутренняя миграция;

возвращение из-за границы части украинцев домой, которые выехали с начала полномасштабного вторжения (пришлось как раз на летний период);

повышенный спрос позволял владельцам несколько «подтянуть» цены;

инфляция, которая также сказалась на стоимости аренды.

«Если брать временной диапазон середина лета-середина осени, то удорожание в Киеве составило: 1-комнатные +13%, 2-комнатные — +10%, 3-комнатные — +10%», — объясняет эксперт.

Какие цены на аренду жилья в столице сейчас

1-комнатные квартиры — 8-10 тысяч гривен в месяц;

2-комнатные — 9 −11 тысяч гривен;

3-комнатные — 11-13 тысяч гривен.

«Это средневзвешенная стоимость, по которой сдается примерно 60% предложения. Остальное — либо лоты повышенного комфорта, либо в новом жилом фонде, где стоимость обычно растет сразу на 20-30%. Или, наоборот, лоты, где не суперремонт или старый дом, или же владельцы предлагают так называемую „цену на период военного положения“, когда дисконт на аренду достигает от 15 до 30%», — говорит эксперт.

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