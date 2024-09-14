Цены на аренду квартир в Стамбуле: что нужно знать перед переездом — Finance.ua

Цены на аренду квартир в Стамбуле: что нужно знать перед переездом
Аренда квартиры в Стамбуле, крупнейшем городе Турции, может обойтись арендаторам в десятки тысяч турецких лир.
Об этом пишут местные СМИ.
Многие люди в самом дорогом мегаполисе страны недавно были вынуждены переехать в другое жилье из-за проектов городской трансформации и разногласий с арендодателями.
Сколько стоит аренда квартиры в Стамбуле
Если сосчитать, то переезд в трехкомнатную квартиру может стоить 150 тыс. лир ($4,4 тыс.).
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Сюда входит депозит, авансовый платеж за аренду, гонорар агенту недвижимости, оплата переездной компании и базовый ремонт в квартире.
Этот расчет основан на данных, показывающих, что средняя арендная плата за трехкомнатную квартиру в Стамбуле составляет 25 тыс. лир ($750) в месяц.
Согласно правилам, арендодатели могут потребовать депозит, эквивалентный трехмесячной арендной плате. Но преимущественно стороны договариваются об арендной плате за один или два месяца.
Если арендаторы снимают квартиру с тремя спальнями, они должны заплатить депозит в размере 50 тыс. лир ($1,4 тыс.).
Гонорары агентов недвижимости составляют арендную плату за один месяц плюс налог на добавленную стоимость, что в сумме достигает около 30 тыс. лир ($883).
Компании, занимающиеся переездами, взимают около 25 тыс. лир ($750), но цена может вырасти до 30 тыс. лир ($883) в зависимости от расстояния.
Если в новой квартире требуется базовый ремонт, это обойдется еще в 25−30 тыс. лир ($750−883), также отдельно нужно заплатить за мебель, ведь чаще всего квартиры сдают пустыми.
В итоге за переезд в новую квартиру в Стамбуле арендатору придется заплатить около 150 тыс. лир ($4,4 тыс.).
Индекс переездов Reidin-enakliyat Istanbul во втором квартале 2024 г. вырос на 27,54% по сравнению с первым кварталом. Показатель увеличился на 17,74% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
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