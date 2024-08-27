Сколько стоит аренда авто в Европе: где дешевле всего — Finance.ua

Сколько стоит аренда авто в Европе: где дешевле всего Сегодня 08:02 — Личные финансы

Сколько стоит аренда авто в Европе: где дешевле всего

Аренда автомобиля позволяет легко пересекать границы между странами, открывая возможности для посещения нескольких стран за одно путешествие. Об этом говорится в статье Finance.ua.

Начиная с 29 июня 2022 года водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе без каких-либо ограничений. Это означает, что украинцы, имеющие такие удостоверения, не должны менять их или проходить дополнительные экзамены, чтобы водить автомобиль за границей.

Важно также знать, что для того чтобы за границей взять в аренду автомобиль, нужно предъявить загранпаспорт. Дело в том, что украинские права в ЕС не являются документом, удостоверяющим личность.

А что же с ценами

Больше всего на аренду авто влияет его тип. Основные категории автомобилей включают:

Эконом-класс. Небольшие , экономичные автомобили, идеальные для городских поездок. Цены на такие автомобили могут стартовать от 25 до 55 евро в сутки.

, экономичные автомобили, идеальные для городских поездок. Цены на такие автомобили могут стартовать от 25 до 55 евро в сутки. Компакт-класс. Чуть большие и комфортные автомобили, цены могут колебаться от 35 до 70 евро в сутки.

Чуть большие и комфортные автомобили, цены могут колебаться от 35 до 70 евро в сутки. Средний класс. Автомобили с большим пространством и дополнительными опциями, стоимость которых может составлять от 45 до 90 евро в сутки.

Автомобили с большим пространством и дополнительными опциями, стоимость которых может составлять от 45 до 90 евро в сутки. Люкс-класс. Роскошные автомобили или премиум-сегменты, цены могут начинаться от 100 евро в сутки и выше.

Роскошные автомобили или премиум-сегменты, цены могут начинаться от 100 евро в сутки и выше. Внедорожники и фургоны. Цены на эти типы автомобилей могут варьироваться от 40 до 120 евро в сутки в зависимости от размера и бренда.

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Примеры цен за месяц:

Эконом-класс: от 300 до 900 евро в месяц;

Компакт-класс: от 600 до 1200 евро в месяц;

Средний класс: от 800 до 1500 евро в месяц;

Люкс-класс: от 2200 до 3700 евро в месяц;

Внедорожники (SUV): от 1 тыс. до 2500 евро в месяц.

Как видим, сразу четыре города из десяти испанских. Именно поэтому Испания и является самой выгодной страной для аренды автомобиля.

Не стоит также забывать о залоге, который есть в некоторых городах. Обычно она в 20 раз больше суммы аренды авто. К примеру, если вы берете на день в прокат машину и отдаете за это 40 евро, то ваш залог будет составлять 800 евро.

Кроме того, в некоторых странах еще дополнительно нужно оплатить несколько евро за второго водителя. Имеется в виду, если вы отправляетесь в путешествие большой компанией и авто будет управлять еще кто-то, ведь одному это довольно трудно.

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