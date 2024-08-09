ТОП-20 самых надежных автомобилей года — Finance.ua

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ТОП-20 самых надежных автомобилей года

Технологии&Авто
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ТОП-20 самых надежных автомобилей года
ТОП-20 самых надежных автомобилей года
Надежность является ключевым фактором для многих при выборе нового автомобиля. Никому не хочется постоянно сталкиваться с поломками и тратить деньги на их устранение.
Аналитики британского журнала Auto Express составили список из 32 автомобильных брендов, демонстрирующих высокую надежность. Рейтинг базируется на отзывах тысяч владельцев автомобилей в Великобритании, оценивших разные аспекты своих машин.
Владельцы автомобилей оценивают не только надежность, но и комфорт, безопасность, соотношение цены и качества, а также опыт вождения. На основе этих оценок лучшим брендом в категории надежности стал японский Subaru, получивший 90,66% балла из 100. Автомобили Subaru высоко оцениваются по почти всем критериям, кроме экономии топлива и динамики разгона.
Вторую позицию заняла Tesla с результатом 90,55%, а третью — Kia, набравшую 89,35%.
Вот полный список самых надежных автомобильных брендов по версии Auto Express:
  1. Subaru — 90,66%
  2. Tesla — 90,55%
  3. Kia — 89,35%
  4. Porsche — 89,16%
  5. Citroen — 88,22%
  6. Peugeot — 88,03%
  7. Mazda — 88,01%
  8. Toyota — 87,74%
  9. Jaguar — 87,72%
  10. Land Rover — 87,63%
  11. Honda — 87,56%
  12. Lexus — 87,17%
  13. Alfa Romeo — 86,86%
  14. BMW — 86,69%
  15. Nissan — 86,54%
  16. Volvo — 86,48%
  17. Hyundai — 86,36%
  18. Cupra — 86,28%
  19. Suzuki — 86,26%
  20. Mini — 86,26%

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По материалам:
uamotors
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