ТОП-20 самых надежных автомобилей года — Finance.ua

ТОП-20 самых надежных автомобилей года
Надежность является ключевым фактором для многих при выборе нового автомобиля. Никому не хочется постоянно сталкиваться с поломками и тратить деньги на их устранение.
Аналитики британского журнала Auto Express составили список из 32 автомобильных брендов, демонстрирующих высокую надежность. Рейтинг базируется на отзывах тысяч владельцев автомобилей в Великобритании, оценивших разные аспекты своих машин.
Владельцы автомобилей оценивают не только надежность, но и комфорт, безопасность, соотношение цены и качества, а также опыт вождения. На основе этих оценок лучшим брендом в категории надежности стал японский Subaru, получивший 90,66% балла из 100. Автомобили Subaru высоко оцениваются по почти всем критериям, кроме экономии топлива и динамики разгона.
Вторую позицию заняла Tesla с результатом 90,55%, а третью — Kia, набравшую 89,35%.
Вот полный список самых надежных автомобильных брендов по версии Auto Express:
- Subaru — 90,66%
- Tesla — 90,55%
- Kia — 89,35%
- Porsche — 89,16%
- Citroen — 88,22%
- Peugeot — 88,03%
- Mazda — 88,01%
- Toyota — 87,74%
- Jaguar — 87,72%
- Land Rover — 87,63%
- Honda — 87,56%
- Lexus — 87,17%
- Alfa Romeo — 86,86%
- BMW — 86,69%
- Nissan — 86,54%
- Volvo — 86,48%
- Hyundai — 86,36%
- Cupra — 86,28%
- Suzuki — 86,26%
- Mini — 86,26%
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