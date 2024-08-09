ТОП-20 самых надежных автомобилей года — Finance.ua

ТОП-20 самых надежных автомобилей года Сегодня 05:22 — Технологии&Авто

ТОП-20 самых надежных автомобилей года

Надежность является ключевым фактором для многих при выборе нового автомобиля. Никому не хочется постоянно сталкиваться с поломками и тратить деньги на их устранение.

Аналитики британского журнала Auto Express составили список из 32 автомобильных брендов, демонстрирующих высокую надежность. Рейтинг базируется на отзывах тысяч владельцев автомобилей в Великобритании, оценивших разные аспекты своих машин.

Владельцы автомобилей оценивают не только надежность, но и комфорт, безопасность, соотношение цены и качества, а также опыт вождения. На основе этих оценок лучшим брендом в категории надежности стал японский Subaru, получивший 90,66% балла из 100. Автомобили Subaru высоко оцениваются по почти всем критериям, кроме экономии топлива и динамики разгона.

Вторую позицию заняла Tesla с результатом 90,55%, а третью — Kia, набравшую 89,35%.

Вот полный список самых надежных автомобильных брендов по версии Auto Express:

Subaru — 90,66% Tesla — 90,55% Kia — 89,35% Porsche — 89,16% Citroen — 88,22% Peugeot — 88,03% Mazda — 88,01% Toyota — 87,74% Jaguar — 87,72% Land Rover — 87,63% Honda — 87,56% Lexus — 87,17% Alfa Romeo — 86,86% BMW — 86,69% Nissan — 86,54% Volvo — 86,48% Hyundai — 86,36% Cupra — 86,28% Suzuki — 86,26% Mini — 86,26%

uamotors По материалам:

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