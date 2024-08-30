Аренда квартиры в Киеве: что с ценами в преддверии осени — Finance.ua

Аренда квартиры в Киеве: что с ценами в преддверии осени Сегодня 17:02 — Недвижимость

По данным сайта по поиску недвижимости Dim. Ria, цены на аренду квартир растут, несмотря на падение спроса. В Киеве на каждое объявление приходится более трех откликов. А стоимость аренды однокомнатной квартиры в июле выросла на 1,3% по сравнению с июнем.

Об этом говорится в материале Finance.ua.

В каком районе дешевле жить

Цены в разных районах столицы могут существенно отличаться: от 9498 грн за однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23 463 грн на Печерске.

В других районах цены на однокомнатные квартиры следующие:

Святошинский — 15 191 грн;

Оболонский — 15 778 грн;

Дарницкий — 16 716 грн;

Днепровский — 17 555 грн;

Соломенский — 17 674 грн;

Голосеевский — 18 584 грн;

Шевченковский — 20 264 грн;

Подольский — 20 370 грн.

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Двухкомнатную квартиру дешевле всего можно арендовать в Деснянском районе — 12 648 грн. На Печерске цена самая высокая — 30 177 грн.

В других районах столицы цены на квартиры следующие:

Святошинский — 18 182 грн;

Оболонский — 22 439 грн;

Дарницкий — 19 805 грн;

Днепровский — 19 892 грн;

Соломенский — 21 462 грн;

Голосеевский — 22 938 грн;

Шевченковский — 23 962 грн;

Подольский — 23 600 грн.

Трехкомнатную квартиру в Деснянском районе столицы можно найти за 13 159 грн. На Печерске — в среднем 32 557 грн.

В других районах цены следующие:

Святошинский — 20 290 грн;

Оболонский — 24 099 грн;

Дарницкий — 21 727 грн;

Днепровский — 24 155 грн;

Соломенский — 27 160 грн;

Голосеевский — 28 990 грн;

Шевченковский — 31 938 грн;

Подольский — 26 796 грн.

Детальнее о динамике цен на аренду жилья читайте в статье по ссылке ниже.

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