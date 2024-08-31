В каких регионах Польши дешевле аренда жилья — Finance.ua

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В каких регионах Польши дешевле аренда жилья

Личные финансы
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В каких регионах Польши дешевле аренда жилья
В каких регионах Польши дешевле аренда жилья
В Польше стоимость аренды жилья существенно разнится в зависимости от региона.
Об этом говорится в статье Finance.ua Аренда жилья в Польше: где дешевле и что обязательно стоит учитывать.

Некоторые регионы, где жилье обычно дешевле

Восток
В таких регионах, как Подляское воеводство (города Белосток, Ломжа) и Люблинское воеводство (город Люблин), цены на недвижимость ниже из-за менее развитой инфраструктуры и экономики по сравнению с западом страны.
Юг
В таких городах, как Катовице и окрестности (Силезское воеводство), цены также могут быть ниже по сравнению с крупными городами на западе и севере Польши, например, Вроцлав или Гданьск.
Малые города и сельские районы
Жилье в малых городах и сельских районах по всей Польше гораздо дешевле, чем в крупных городах. К примеру, в небольших городах в Лодзинском или Свентокшиском воеводствах цены на жилье ниже.
В среднем стоимость жилья в этих регионах может быть на 20−30% ниже, чем в крупных городах на западе и севере Польши, таких как Варшава, Краков или Вроцлав.
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Напомним, в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат. Стоимость квартир в Польше варьируется в зависимости от региона, размера и состояния жилья. Средняя цена за квадратный метр в крупных городах, таких как Варшава, Краков, Вроцлав или Гданьск может достигать 10 000 злотых и более. В менее населенных регионах и городах цены могут быть значительно ниже от 5 000 до 7 000 злотых за квадратный метр.
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В первом полугодии этого года количество поданных заявлений о предоставлении международной защиты в Польше было на 79% (+3,4 тыс. человек) больше, чем за аналогичный период 2023 года — согласно данным Управления по делам иностранцев, опубликованным в июле.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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