Центробанки предупреждают об экономических рисках из-за политики Трампа — Finance.ua

Центробанки предупреждают об экономических рисках из-за политики Трампа Сегодня 16:45 — Мир

Центробанки предупреждают об экономических рисках из-за политики Трампа

Банк международных расчетов (BIZ) — координационный орган центральных банков мира — впервые публично предупредил о рисках, которые могут возникнуть из-за торговой политики и планов президента США Дональда Трампа касательно дерегуляции.

Об этом пишет Vienna.

В своей речи в Мехико в четверг глава BIZ Агустин Карстенс заявил, что мировая торговля стала одной из главных причин для беспокойства. Он также отметил, что из-за налоговой, конкурентной и миграционной политики и других геополитических факторов существует много неопределенностей.

«Эта постоянная политическая неопределенность будет влиять на центробанки разными способами», — заявил Карстенс.

Он предупредил, что экономический рост может замедлиться, так как компании откладывают инвестиции, а домохозяйства воздерживаются от крупных покупок.

Карстенс отметил, что финансовые рынки могут стать еще более волатильными, поскольку инвесторы в последние недели сталкивались с резкими колебаниями валют и активов из-за таможенных угроз США в отношении Канады, Мексики и Китая.

«Некоторые из этих изменений в стоимости активов, в частности обесценивание валют, могут иметь инфляционный эффект», — заявил Карстенс.

Он призвал центробанки сосредоточиться на своей главной цели — контроле над инфляцией.

Глава BIZ также предупредил о рисках слишком мягкой финансовой политики и дальнейшем росте госдолга.

«В худшем случае резкая переоценка государственного долга может угрожать финансовой стабильности», — подчеркнул он.

Карстенс также выразил обеспокоенность по поводу возможного расширения разрыва между уровнями процентных ставок в США и других ведущих экономиках мира.

«В последнее время экономический рост в США был значительно сильнее, чем во многих других регионах мира. Если такая тенденция продолжится, это может привести к еще большей разнице в монетарной политике между центробанками, что повлияет на движение капитала, валютные курсы и глобальные финансовые условия», — сказал Карстенс.

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Напомним, президент США Дональд Трамп 1 февраля ввел пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров США. По словам Трампа, это решение — ответ на их роль в содействии нелегальной иммиграции и попаданию наркотиков в Соединенные Штаты.

Трамп подписал три исполнительных указа, согласно которым официально вводятся торговые меры в рамках его второй каденции.

В частности, речь идет о 25% пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики, 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады и 10% пошлины на товары из Китая (дополнительно к уже введенным 25%).

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В ответ на введенные президентом США повышенные пошлины, Канада и Мексика заявили, что готовят подобные меры, а в Китае заявили, что предпримут «необходимые контрмеры, чтобы защитить законные права и интересы».

2 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о введении соответствующих таможенных и нетаможенных мер в отношении США после решения администрации Дональда Трампа наложить 25% пошлины на мексиканские товары.

Канада ответила на новые пошлины путем введения 25% пошлин на американские товары — от напитков до бытовой техники.

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