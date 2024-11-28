Центробанк рф на фоне стремительного обвала рубля прекратил покупку валюты — Finance.ua
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Центробанк рф на фоне стремительного обвала рубля прекратил покупку валюты

Мир
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Центробанк рф на фоне стремительного обвала рубля прекратил покупку валюты
Центробанк рф на фоне стремительного обвала рубля прекратил покупку валюты
Центральный банк россии на фоне стремительного удешевления рубля приостановит покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
Об этом говорится на сайте Центробанка рф.
Ограничение будет действовать с 28 ноября до конца этого года. В то же время продажу иностранной валюты Центробанк россии продолжит.
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Решение Центробанка появилось в тот момент, когда курс российской валюты на международных площадках достиг отметки 113 рублей за доллар и 120 за евро.
На Московской бирже долларом и евро не торгуют еще с июня этого года после того, как против биржи и ее инфраструктуры ввели санкции. Валютные интервенции в россии осуществляются с использованием китайских юаней, поясняет Reuters.
В среду, 27 ноября, рубль стоил 15 юаней, что также является самым низким уровнем с марта 2022 года. Центробанк россии заявил, что продолжит продажу своих юаней на сумму, эквивалентную 8,4 миллиарда рублей в день.
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Как пояснил Дмитрий Пьянов, заместитель генерального директора второго по величине банка России «ВТБ», причиной резкого падения рубля могли стать санкции, наложенные США на «Газпромбанк», занимающийся торговлей энергоносителями.
«Я предполагаю, что санкции против Газпромбанка оказали значительное влияние, поскольку он перестал быть каналом поставки валюты на Московскую биржу», — отметил Пьянов.
По словам аналитиков российского банка «Промсвязьбанк», решение Центробанка «умеренно поддержит рубль, но этого будет недостаточно, чтобы вернуть обменный курс до уровней прошлой недели».
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Министр экономики россии Максим Решетников заявил, что волатильность рубля вызвана укреплением доллара и беспокойством рынка после последних санкций, а не результатом фундаментальных факторов.
Он прогнозирует, что в скором времени курс стабилизируется, и утверждает, что 82% российского экспорта и 78% импорта оплачивается в рублях и дружественных валютах незападных стран.
По материалам:
hromadske
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