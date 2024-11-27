рубль упал до минимума с начала войны — Finance.ua

рубль упал до минимума с начала войны Сегодня 13:34 — Валюта

рубль упал до минимума с начала войны

Курс российского рубля к доллару США вчера упал на российском рынке до 105,2 руб./$, а сегодня с утра торги отрылись на отметке 108,7 руб./$. Американская валюта достигла такого уровня в рф впервые с 2022 года.

В течение вчерашнего дня курс падал до 107,75 руб./$, но сегодня утром легко превысил этот уровень.

Евро стоил в конце дня 110,6 рубля, а китайский юань — 14,5 рубля.

российский центробанк установил во вторник официальный курс доллара более 103 рублей впервые с марта 2022 года.

На прошлой неделе минфин США ввел санкции против Газпромбанка и еще десятка банков рф. После этого иностранные банки прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.

Рост доллара вызван опасением, что поток долларовой экспортной выручки от экспорта энергоресурсов рф сократится, поскольку Газпромбанк не сможет обслуживать эти платежи.

Фінансовий клуб По материалам:

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