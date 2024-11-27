рубль упал до минимума с начала войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

рубль упал до минимума с начала войны

Валюта
160
рубль упал до минимума с начала войны
рубль упал до минимума с начала войны
Курс российского рубля к доллару США вчера упал на российском рынке до 105,2 руб./$, а сегодня с утра торги отрылись на отметке 108,7 руб./$. Американская валюта достигла такого уровня в рф впервые с 2022 года.
В течение вчерашнего дня курс падал до 107,75 руб./$, но сегодня утром легко превысил этот уровень.
Евро стоил в конце дня 110,6 рубля, а китайский юань — 14,5 рубля.
российский центробанк установил во вторник официальный курс доллара более 103 рублей впервые с марта 2022 года.
На прошлой неделе минфин США ввел санкции против Газпромбанка и еще десятка банков рф. После этого иностранные банки прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.
Рост доллара вызван опасением, что поток долларовой экспортной выручки от экспорта энергоресурсов рф сократится, поскольку Газпромбанк не сможет обслуживать эти платежи.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.