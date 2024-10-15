российские власти смирились с падением рубля до 100 за доллар, — Bloomberg Сегодня 13:12 — Валюта

российский рубль падает до отметки 100 долларов. Но на этот раз власти, похоже, смирились с тем, что позволят ему достичь уровня, ранее вызывавшего жесткую политическую реакцию.

Об этом сообщает Bloomberg

Как отмечает агентство, ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства, и это пойдет на пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в следующем году, сказали два осведомленных анонимных источника. Чиновники готовы разрешить рублю достичь 100 долларов за доллар, сказали они.

Банк россии полагался на межбанковские операции для расчета курса рубля с тех пор, как Московская биржа остановила торги по доллару и евро после того, как США ввели санкции против этой группы в июне. Карательные меры усилили дефицит иностранной валюты, и данные центрального банка показывают, что рубль сейчас примерно на 9% слабее. Крайний срок для компаний, желающих выйти из сделок на бирже, истек 12 октября.

«В нынешней ситуации 100 рублей за доллар — это не так и страшно, хотя и имеет определенный инфляционный эффект», — считает бывший высокопоставленный чиновник Банка россии Олег Вьюгин.

Рубль также снизился за тот же период по отношению к китайскому юаню, который стал главной альтернативой тому, что Кремль считает «токсичными» валютами с тех пор, как вторжение президента владимира путина в Украину в 2022 году вызвало масштабные санкции со стороны США и их союзников. российская валюта упала на 11% к юаню на Московской бирже до 13,26, самого низкого уровня с мая.

В прошлом году рубль дважды пробивался выше 100 за доллар. Центральный банк отреагировал повышением ключевой процентной ставки на 350 базисных пунктов на внеочередном заседании в августе прошлого года. Затем в октябре правительство ввело более жесткий контроль за движением капитала, требуя от 43 групп экспортеров репатриировать 80% своих валютных доходов и продать почти всё за рубли на внутреннем рынке.

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