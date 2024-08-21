Еще один крупный банк Кыргызстана запретил переводы в рублях — Finance.ua

Еще один крупный банк Кыргызстана запретил переводы в рублях
Второй за несколько дней крупный банк Кыргызстана — Керемет-банк — прекратил переводы в российские банки. Также MBank, являющийся одним из крупнейших банков Кыргызстана, приостановил переводы в рублях. Ограничение обоими банками было введено на неопределенный срок, что может быть сигналом для россиян на территории страны и рф.
Соответствующие объявления появились на сайтах кыргызстанских банков. Керемет-банк, например, в качестве альтернативы предложил россиянам пользоваться системами «Золотая корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим» и Ria.
В общем «Керемет» отказался проводить переводы через мобильные приложения ряда российских банков, а также через оператора национальной платежной системы России НСПК. Решение коснулось попавших под санкции Сбербанка россии, МТС-банка, Т-банка.
Накануне аналогичное решение принял MBank. Там заявили, что будут обрабатываться только входящие рублевые транзакции, проводимые по реквизитам от банков, не подпадающих под санкции.
«Денежные переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на определенный срок. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», — свидетельствует сообщение банка.
В Mbank не в первый раз вводят ограничения для транзакций из рф. В июне банк временно ограничивал пополнения, переводы, конвертации по рублевым счетам и картам. Такое решение объяснили «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка».
Кроме того, тогда же аналогичные решения приняли и другие киргизстанские банки. KICB ограничил рублевые денежные переводы с находящимися под санкциями российскими банками, а «Бай-Тушум» отключил конвертацию рубль-доллар из-за введения санкций против Мосбиржи и резкого падения курса рубля.
Остальные банки перестали поддерживать системы денежных переводов «Золотая корона», Astrasend, «Юнистрим», «РИА» и Western Union. Такая мера коснулась банков «Компаньон», РСК банка, Кыргызско-Швейцарского банка и Керемет банка.
Кроме того, в апреле стало известно, что в Кыргызстане прекратят обслуживать карты российской платежной системы «Мир». В апреле США ввели санкции против оператора этой системы.
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