Рубль резко обрушился на фоне переполоха в Курской области рф — Finance.ua
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Рубль резко обрушился на фоне переполоха в Курской области рф

Валюта
199
российский рубль торгуется на уровне 90,30 доллара США. Это самый низкий уровень с конца мая. Согласно данным LSEG, за день рубль ослаб на 1,9%, потеряв 6% с начала наибольшего вторжения Украины на территорию россии, пишет The Telegraph.
Рубль резко обрушился на фоне переполоха в Курской области рф
Прошлую неделю рубль также завершил сильным ослаблением позиций по отношению к ведущим мировым валютам. В пятницу, 9 августа, на внебиржевом рынке курс американской валюты составил 86,90 руб./$, что почти на 1,3 руб. выше значений конца предыдущей недели. Ослабление рубля связано с уменьшением предложения валюты экспортерами при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров.
По материалам:
УНІАН
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