Рубль резко обрушился на фоне переполоха в Курской области рф — Finance.ua

Рубль резко обрушился на фоне переполоха в Курской области рф Сегодня 15:06 — Валюта

российский рубль торгуется на уровне 90,30 доллара США. Это самый низкий уровень с конца мая. Согласно данным LSEG, за день рубль ослаб на 1,9%, потеряв 6% с начала наибольшего вторжения Украины на территорию россии, пишет The Telegraph.

Прошлую неделю рубль также завершил сильным ослаблением позиций по отношению к ведущим мировым валютам. В пятницу, 9 августа, на внебиржевом рынке курс американской валюты составил 86,90 руб./$, что почти на 1,3 руб. выше значений конца предыдущей недели. Ослабление рубля связано с уменьшением предложения валюты экспортерами при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров.

УНІАН По материалам:

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