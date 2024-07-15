путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории рф на триллионы рублей — Finance.ua

путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории рф на триллионы рублей Сегодня 10:12

путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории рф на триллионы рублей

путин подписал закон о повышении налогов, который в ближайшие 6 лет принесет почти 17 трлн рублей (120 млрд долл.).

Согласно законопроекту, ставка налога будет повышена с 13% до 15% для россиян с доходами от 200 тыс. руб. в месяц (1456 долл.), до 18% для тех, кто зарабатывает от 5 до 20 млн руб. в год (40−150 тыс. долл.), до 20% - для доходов от 20 до 50 млн руб. в год (150−360 тыс. долл.) и до 22% - для доходов свыше 50 млн руб.

Сообщается, что по оценке Минфина рф, в 2025 году бюджетная система получит от повышения НДФЛ дополнительно 533 млрд руб., а к 2030 году — 3,1 трлн. В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн рублей.

путин предложил ввести в россии прогрессивную шкалу НДФЛ во время послания Федеральному собранию. Он заявил в июне, что все необходимые изменения законодательства должны быть приняты до конца августа.

В сообщении отмечают, что в этом году федеральный бюджет потратит на оборону рекордные 10,8 трлн руб (80 млрд долл.), а доля военных расходов в казне — почти 30% - станет беспрецедентной со времен СССР.

Фінансовий клуб По материалам:

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