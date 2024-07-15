путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории рф на триллионы рублей — Finance.ua
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путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории рф на триллионы рублей

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путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории рф на триллионы рублей
путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории рф на триллионы рублей
путин подписал закон о повышении налогов, который в ближайшие 6 лет принесет почти 17 трлн рублей (120 млрд долл.).
Об этом сообщает пресс-служба The Moscow Times.
Согласно законопроекту, ставка налога будет повышена с 13% до 15% для россиян с доходами от 200 тыс. руб. в месяц (1456 долл.), до 18% для тех, кто зарабатывает от 5 до 20 млн руб. в год (40−150 тыс. долл.), до 20% - для доходов от 20 до 50 млн руб. в год (150−360 тыс. долл.) и до 22% - для доходов свыше 50 млн руб.

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Сообщается, что по оценке Минфина рф, в 2025 году бюджетная система получит от повышения НДФЛ дополнительно 533 млрд руб., а к 2030 году — 3,1 трлн. В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн рублей.
путин предложил ввести в россии прогрессивную шкалу НДФЛ во время послания Федеральному собранию. Он заявил в июне, что все необходимые изменения законодательства должны быть приняты до конца августа.
В сообщении отмечают, что в этом году федеральный бюджет потратит на оборону рекордные 10,8 трлн руб (80 млрд долл.), а доля военных расходов в казне — почти 30% - станет беспрецедентной со времен СССР.
По материалам:
Фінансовий клуб
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