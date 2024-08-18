Целевые кредиты для бизнеса: кто имеет право, когда можно оформить и какие ставки действуют — Finance.ua
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Целевые кредиты для бизнеса: кто имеет право, когда можно оформить и какие ставки действуют

Кредит&Депозит
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Целевые кредиты для бизнеса: кто имеет право, когда можно оформить и какие ставки действуют
Целевые кредиты для бизнеса: кто имеет право, когда можно оформить и какие ставки действуют
В 2024 году кредитование малого и среднего бизнеса остается ключевым направлением для банковского сектора Украины. При этом с осени ставки по ряду бизнес-кредитов могут снизиться на 1−1,5%.
Такой прогноз озвучила директор департамента малого и среднего бизнеса (МПБ) банка «Глобус» Оксана Шульга в комментарии «Телеграфу».

Какие ставки будут действовать

По ее словам, кредитные ставки по займам для малого и среднего бизнеса будут составлять от 13,5% до 16% годовых.
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Меньше всего — 13,5%, придется отдать по энергокредитам на покупку и установку альтернативных источников питания (солнечных панелей, тепловых насосов и создание на предприятиях новой энергогенерации и т. п.).
Такая низкая ставка объясняется заключением Меморандума между крупнейшими банками, которые обязались содействовать смягчению кредитных условий для таких займов.
С сентября по ноябрь ставки по целевым кредитам для МСБ на покупку основных средств ведения бизнеса (производственное оборудование, автотранспорт, спецтранспорт и т. п.) могут сократиться на 1−1,5% - до 16% годовых. Это стало возможно благодаря снижению учетной ставки до 13%.
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Каким предприятиям было выдано больше всего целевых кредитов

По данным специалиста, в первом полугодии больше всего целевых кредитов для малого и среднего бизнеса было выдано предприятиям производственной, промышленной и строительной отраслей — до 60% от общего количества таких займов.
При этом средняя сумма предоставленного кредита составляет 1,2 млн грн сроком от 1 до 5 лет.
Как отметила Оксана Шульга, целевые кредиты имеют свои преимущества: предмет финансирования становится залогом кредита, не требующим от заемщика дополнительных ресурсов на обеспечение кредита.
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Кроме того, многие целевые кредиты поддерживаются государством — госпрограммы «5−7-9», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9», «Доступный факторинг», что позволяет заемщику компенсировать часть процентной ставки и кредита. Причем государственные программы приходятся на 64% целевых кредитов для МСБ.
«Во втором полугодии количество выданных кредитов для нужд малого и среднего бизнеса существенно возрастет: по сравнению с первым полугодием количество таких кредитов может увеличиться в среднем на 25−30%. А по сравнению с 2023 годом объем выданных кредитов вырастет более чем на 50%», — подытожила Оксана Шульга.
По материалам:
Телеграф
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