За два месяца украинцы взяли кредиты на энергооборудование на сумму почти 4 млрд грн — Finance.ua

За два месяца украинцы взяли кредиты на энергооборудование на сумму почти 4 млрд грн Сегодня 09:27 — Кредит&Депозит

С начала июня банки получили 1356 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 40,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что уже одобрены заявки (подписаны соглашения и вскоре будут подписаны) на сумму 3,97 млрд грн. Клиенты уже пользуются финансированием на сумму 607 млн ​​грн — такова валовая стоимость портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам на развитие энергомощностей.

В частности, за период с 29 июля по 04 августа:

подано 162 заявки на сумму 1,05 млрд грн;

одобрено 110 заявок на сумму 403 млн грн;

предоставлено 43 кредита общим объемом 94 млн грн.

Общая профинансированная мощность по предоставленным займам бизнеса составляет 50,4 мВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля). Наибольшие объемы средств выделены на строительство СЭС (13 мВт) и газопоршневых когенерационных установок (13 мВт). Также финансируется покупка дизельных или бензиновых генераторов. Начато финансирование в 21 области страны.

Кроме того, банки кредитуют и население. За последнюю неделю гражданам предоставлен 191 кредит общим объемом 15 млн грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, сейчас составляет 27 млн ​​грн.

Справка Finance.ua:

20 банков, которым принадлежит более 85% чистых активов, подписали в июне 2024 г. меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики;

предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретения промышленных аккумуляторов, накопителей и т. п. ;

; базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом — от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а дальше — не более UIRD12M + 3%).

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