За два месяца украинцы взяли кредиты на энергооборудование на сумму почти 4 млрд грн — Finance.ua
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За два месяца украинцы взяли кредиты на энергооборудование на сумму почти 4 млрд грн

Кредит&Депозит
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С начала июня банки получили 1356 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 40,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Отмечается, что уже одобрены заявки (подписаны соглашения и вскоре будут подписаны) на сумму 3,97 млрд грн. Клиенты уже пользуются финансированием на сумму 607 млн ​​грн — такова валовая стоимость портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам на развитие энергомощностей.
В частности, за период с 29 июля по 04 августа:
  • подано 162 заявки на сумму 1,05 млрд грн;
  • одобрено 110 заявок на сумму 403 млн грн;
  • предоставлено 43 кредита общим объемом 94 млн грн.
Общая профинансированная мощность по предоставленным займам бизнеса составляет 50,4 мВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля). Наибольшие объемы средств выделены на строительство СЭС (13 мВт) и газопоршневых когенерационных установок (13 мВт). Также финансируется покупка дизельных или бензиновых генераторов. Начато финансирование в 21 области страны.
Кроме того, банки кредитуют и население. За последнюю неделю гражданам предоставлен 191 кредит общим объемом 15 млн грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, сейчас составляет 27 млн ​​грн.

Справка Finance.ua:

  • 20 банков, которым принадлежит более 85% чистых активов, подписали в июне 2024 г. меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики;
  • предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретения промышленных аккумуляторов, накопителей и т. п.;
  • базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом — от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а дальше — не более UIRD12M + 3%).
По материалам:
Finance.ua
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