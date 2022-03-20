Бизнесу выплатят компенсации за сохранение и создание рабочих мест — Finance.ua

Правительство сейчас разрабатывает программу компенсации работодателям за сохранение и создание рабочих мест.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма на выступлении в телемарафоне.
Также находится в работе государственная программа обновления Украины, благодаря которой будут созданы дополнительные рабочие места.
«Я думаю, что еженедельно мы будем разрабатывать и внедрять несколько новых инициатив, и все они будут фокусироваться вокруг упрощения налоговой системы, дальнейшего наполнения финансированием и ликвидностью, стимулирования создания рабочих мест», — подчеркнул Шурма.
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