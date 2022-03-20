Бизнесу выплатят компенсации за сохранение и создание рабочих мест — Finance.ua

Бизнесу выплатят компенсации за сохранение и создание рабочих мест

Сегодня 10:44 — Личные финансы

Правительство сейчас разрабатывает программу компенсации работодателям за сохранение и создание рабочих мест.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма на выступлении в телемарафоне.

Также находится в работе государственная программа обновления Украины, благодаря которой будут созданы дополнительные рабочие места.

«Я думаю, что еженедельно мы будем разрабатывать и внедрять несколько новых инициатив, и все они будут фокусироваться вокруг упрощения налоговой системы, дальнейшего наполнения финансированием и ликвидностью, стимулирования создания рабочих мест», — подчеркнул Шурма.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла закон № 7137-д, предусматривающий упрощенную систему налогообложения для крупного бизнеса, отмену акцизов на топливо и снижение НДС, освобождение ФЛП от платы единого соцвзноса и прочее. Детали всех нововведений мы рассказали тут;



в связи с войной россии против Украины, многие предприятия не могут функционировать. Поэтому правительство решило запустить программу помощи бизнесу для временного перемещения предприятия из зоны боевых действий;

43% опрошенных компаний оценивают собственную финансовую устойчивость в несколько месяцев, 28% — имеют запас устойчивости на полгода, 17% — имеют финансовые резервы в год или больше. И только 6% сообщают, что финансовые ресурсы компании уже исчерпаны.



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