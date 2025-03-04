Бюджет в прошлом году получил рекордные 9,9 млрд грн от приватизации — Finance.ua

Бюджет в прошлом году получил рекордные 9,9 млрд грн от приватизации Сегодня 16:48

Бюджет в прошлом году получил рекордные 9,9 млрд грн от приватизации

В 2024 году от приватизации объектов государственной собственности бюджет получил 9,9 млрд грн поступлений.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта.

«В 2024 году Украина достигла рекордных за 10 лет результатов по приватизации. Общая сумма доходов за прошлый год составила 9,9 млрд грн. Напомним, все аукционы проходили открыто в интернете с возможностью участия не только украинцев, но и заявителей фактически со всего мира», — сообщил премьер-министр.

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Он подчеркнул, что благодарить за такой результат нужно, в том числе, цифровизацию всех процессов, связанных с приватизацией, поскольку сегодня аукционы проходят исключительно в режиме онлайн и наблюдать за их ходом могут все желающие.

Это полностью исключило элементы коррупционных влияний, договоренностей. Сегодня приватизация в Украине из чрезвычайно закрытой и глубоко коррупционной сферы превращена в одну из самых открытых, эффективных, прозрачных программ, координируемых правительством Украины и Фондом государственного имущества", — отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Государство в течение 2023−2024 годов получило более 1,2 тыс. разных национализированных активов. Среди переданных в 2024 году корпоративные права, нежилые и жилые помещения, земельные участки, автомобили и воздушные суда, деньги и ценные бумаги и т. д.

Приватизация государственного имущества принесла бюджету 2024 года почти 12 миллиардов гривен. Среди крупных объектов, переданных в частные руки, — легендарная гостиница «Украина» в центре столицы (2,5 млрд гривен), конфискованное у российского олигарха предприятие «Аэрок» (1,89 млрд), Объединенная горно-химическая компания (3,9 млрд). Интересно, что поступления от приватизации в этом году втрое превысили запланированные — такое почти никогда не происходит.

Укрінформ По материалам:

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