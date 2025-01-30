В 2024 году приватизировали предприятия с задолженностью на 1,61 млрд грн — Finance.ua

В 2024 году приватизировали предприятия с задолженностью на 1,61 млрд грн Сегодня 09:38

В 2024 году приватизировали предприятия с задолженностью на 1,61 млрд грн

В 2024 году 55 объектов — предприятий государственной формы собственности — были приватизированы с кредиторской задолженностью. Общая сумма их долгов составила 1,61 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.

По сравнению с 2023 годом количество таких приватизированных объектов выросло на 12%, а сумма их долговых обязательств — более чем вдвое.

Ключевые факты

874,9 млн грн или более половины общей суммы долгов приходится на АО «Объединенная горно-химическая компания».

738,6 млн грн долгов распределено между 54 объектами, из которых 4 предприятия имели накопленные долги более 50 млн грн.

8 объектов имели задолженность, которая превышала их стоимость продажи. Например, долг ГП «Шабалиновский спиртовой завод», единый имущественный комплекс которого приватизирован за 1,1 млн грн, составил 29,6 млн грн — в 26 раз больше цены продажи.

Приватизация таких активов позволяет государству уменьшить финансовое бремя, привлечь инвестиции и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Для инвесторов это возможность развивать перспективные предприятия, которые раньше были на грани банкротства. Напомним, что подробную информацию о каждом выставленном на приватизацию объекте государственного имущества, включая его финансовое состояние, можно найти на портале «Приватизация в Украине».

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