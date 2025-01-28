Покупка Киево-Могилянской академии: в МОН отреагировали на информацию о приватизации заведения — Finance.ua
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Покупка Киево-Могилянской академии: в МОН отреагировали на информацию о приватизации заведения

Фондовый рынок
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Покупка Киево-Могилянской академии: в МОН отреагировали на информацию о приватизации заведения
Покупка Киево-Могилянской академии: в МОН отреагировали на информацию о приватизации заведения
Киевская школа экономики (KSE) хочет купить Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) и уже приступила к подготовке запроса в Министерство образования и науки Украины.
На эту информацию отреагировали в МОН. Заместитель министра образования Михаил Винницкий отметил, что министерство не рассматривает возможности приватизации учебного заведения, ведь это не предусмотрено законом.
«Законодательство Украины не предусматривает возможности приватизации государственных университетов. Изменения в законодательство, которые могли бы сделать такие действия возможными, сейчас не рассматриваются», — добавил он.
Замминистра подчеркнул, что Киево-Могилянская академия — это не просто университет. Это символ идентичности украинцев, 400-летний центр украинской интеллектуальной жизни, который расположен в историческом архитектурном ансамбле на Подоле в столице, подчеркнул Михаил Винницкий.
«Как одно из ведущих вузов Украины, Киево-Могилянская академия играет ключевую роль в формировании новых поколений лидеров Украины. Выпускники НаУКМА реализуются в бизнесе, в государственном и общественном секторах, в научной деятельности в Украине и за рубежом. Государство как основатель этого заведения выступает гарантом его автономии и способствует разностороннему развитию этого (и других) государственных университетов», — написал заместитель министра образования.
По материалам:
Фокус
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