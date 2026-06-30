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Будут ли выключать свет в июле и августе (эксперты)

Энергетика
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Будут ли выключать свет в июле и августе (эксперты)
Будут ли выключать свет в июле и августе (эксперты)
Жара — один из самых провокационных факторов для летнего энергобаланса. Высокие температуры подталкивают людей активно включать кондиционеры в квартирах, офисах, больницах, магазинах и предприятиях.
В городах это создает дополнительную нагрузку на трансформаторные подстанции и распределительные сети.
Дарья Орлова в эксклюзивном комментарии УНН на эту тему отмечает, что жара может повлечь за собой как рост потребления, так и повышение аварийности сетей.
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«Сейчас, по прогнозам, видим, что Европу накрывает жара, возможно, она дойдет до нас. И, конечно, это еще большее увеличение потребления электроэнергии, это повышение аварийности в сетях. Тогда, конечно, отключения могут быть», — сказала она.
В то же время аналитик не ожидает, что при таком сценарии отключения обязательно будут масштабными.
«Не думаю, что это будет что-то существенное, что-то значительное в плане отключений, но вероятность такая все равно остается. На самом деле она оставалась бы и даже без войны, потому что даже в той же Европе бывают и блэкауты, и ограничения электроснабжения, в том числе из-за жары», — резюмировала Орлова.
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Олег Попенко также отметил, что высокая температура быстро создает проблемы с покрытием спроса на электроэнергию.
«Как только у нас становится очень высокая температура на улице, в настоящее время возникают проблемы с необходимым количеством электроэнергии. Мы не можем ее покрывать и здесь возможны отключения», — пояснил он.
Эксперты подчеркнули, что отключение света может повлечь за собой не только дефицит генерации. Иногда электроэнергия в системе существует, но сети не выдерживают нагрузки или не могут передать нужный объем в конкретный район.
«Может быть, что это не только отсутствие имеющейся генерации, но и техническое состояние сетей неудовлетворительное. Они разрушаются, они не выдерживают», — пояснил Попенко.
Ранее писали, что в случае длительного периода высоких температур и массированных атак россии на энергосистему Украины в стране могут ввести аварийные отключения электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки. Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
По материалам:
УНН
Энергетика
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