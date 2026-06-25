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В «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях света летом до 5 часов в день

Энергетика
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Летом 2026 года страна подготовлена ​​к обстрелам значительно лучше, чем в прошлом.
Летом 2026 года страна подготовлена ​​к обстрелам значительно лучше, чем в прошлом.
В случае длительного периода высоких температур и массированных атак россии на энергосистему Украины в стране могут ввести аварийные отключения электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки.
Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.
По его словам, при высокой температуре воздуха и массированных обстрелах отключения могут применяться в вечерние часы.
«Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей», — отметил Зайченко.
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Система стала более устойчивой к атакам

В то же время он добавил, что при отсутствии вражеских ударов страна имеет высокие шансы работать без ограничений.
Зайченко сообщил, что летом 2026 года страна подготовлена ​​к обстрелам гораздо лучше, чем в прошлом году.
«Этим летом ситуация значительно легче, чем летом 2025 года, потому что есть больше распределенной генерации, новые электростанции строятся со вторым уровнем защиты, лучше защищенность подстанций как „Укрэнерго“, так и операторов систем распределения (облэнерго. — Ред.), поэтому графики, конечно, возможны, но они будут не такие тяжелые, как зимой», — отметил Зайченко.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что в июне перебои со светом фиксировались в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах. Можно сказать, что сезон летних отключений электроэнергии уже начался в Украине. Не забываем, что враг готовит следующие обстрелы, которые могут еще больше усугубить дефицит из-за повреждений подстанций — хотя и домашнее задание по их защите выполнено неплохо", — отмечал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
По материалам:
РБК-Україна
ЭнергетикаЭлектроэнергияУкрэнерго
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