В «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях света летом до 5 часов в день Сегодня 16:41 — Энергетика

Летом 2026 года страна подготовлена ​​к обстрелам значительно лучше, чем в прошлом.

В случае длительного периода высоких температур и массированных атак россии на энергосистему Украины в стране могут ввести аварийные отключения электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки.

Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина

По его словам, при высокой температуре воздуха и массированных обстрелах отключения могут применяться в вечерние часы.

«Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей», — отметил Зайченко.

Система стала более устойчивой к атакам

В то же время он добавил, что при отсутствии вражеских ударов страна имеет высокие шансы работать без ограничений.

Зайченко сообщил, что летом 2026 года страна подготовлена ​​к обстрелам гораздо лучше, чем в прошлом году.

«Этим летом ситуация значительно легче, чем летом 2025 года, потому что есть больше распределенной генерации, новые электростанции строятся со вторым уровнем защиты, лучше защищенность подстанций как „Укрэнерго“, так и операторов систем распределения (облэнерго. — Ред.), поэтому графики, конечно, возможны, но они будут не такие тяжелые, как зимой», — отметил Зайченко.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что в июне перебои со светом фиксировались в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах. Можно сказать, что сезон летних отключений электроэнергии уже начался в Украине. Не забываем, что враг готовит следующие обстрелы, которые могут еще больше усугубить дефицит из-за повреждений подстанций — хотя и домашнее задание по их защите выполнено неплохо", — отмечал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

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