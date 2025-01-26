Будущее рынка труда: какие профессии станут популярными, а какие исчезнут — Finance.ua

Будущее рынка труда: какие профессии станут популярными, а какие исчезнут Сегодня 10:17

Будущее рынка труда: какие профессии станут популярными, а какие исчезнут, Фото: freepik

Рынок труда продолжает трансформироваться под влиянием новых технологий, и в течение следующих пяти лет некоторые профессии станут более востребованными, тогда как представители ряда других профессий подпадут под сокращение.

Об этом говорится в исследовании Future of Jobs Report 2025.

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Согласно исследованию, в 2025—2030 годах рынок труда будут определять следующие факторы:

увеличение цифровизации;

рост стоимости жизни;

адаптация к изменениям климата;

геополитическая напряженность

Спрос на профессии

Прогнозируется, что быстрее всего в этот период будет расти спрос на вакансии, связанные с технологиями, в частности, финтех-инженеров, ИИ-специалистов и экспертов машинного обучения.

Хотя также будут популярны: преподаватели высших и средних учебных заведений; работники сельского хозяйства; водители доставки; строители; продавцы; работники пищевой промышленности; медсестры; социальные работники; сиделки.

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39% навыков, которые сейчас нужны для работников, в ближайшие пять лет трансформируются.

К сокращениям следует готовиться представителям таких профессий:

кассиры;

билетные контроллеры;

административные ассистенты;

секретари;

работники почтовых служб;

банковские кассиры;

работники, занимающиеся вводом данных.

Также есть навыки, которые станут ключевыми в будущем, хотя сейчас таковыми не являются. Это, в частности, умение работать с сетями, знания по кибербезопасности, управление окружающей средой.

Напомним, спрос на специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) стремительно растет. По данным исследования, 41% компаний по всему миру планируют сократить количество сотрудников до 2030 года из-за автоматизации процессов с помощью ИИ.

Дзеркало Тижня По материалам:

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