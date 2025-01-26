Будущее рынка труда: какие профессии станут популярными, а какие исчезнут — Finance.ua

Будущее рынка труда: какие профессии станут популярными, а какие исчезнут
Рынок труда продолжает трансформироваться под влиянием новых технологий, и в течение следующих пяти лет некоторые профессии станут более востребованными, тогда как представители ряда других профессий подпадут под сокращение.
Об этом говорится в исследовании Future of Jobs Report 2025.
Согласно исследованию, в 2025—2030 годах рынок труда будут определять следующие факторы:
- увеличение цифровизации;
- рост стоимости жизни;
- адаптация к изменениям климата;
- геополитическая напряженность
Спрос на профессии
Прогнозируется, что быстрее всего в этот период будет расти спрос на вакансии, связанные с технологиями, в частности, финтех-инженеров, ИИ-специалистов и экспертов машинного обучения.
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Хотя также будут популярны: преподаватели высших и средних учебных заведений; работники сельского хозяйства; водители доставки; строители; продавцы; работники пищевой промышленности; медсестры; социальные работники; сиделки.
39% навыков, которые сейчас нужны для работников, в ближайшие пять лет трансформируются.
К сокращениям следует готовиться представителям таких профессий:
- кассиры;
- билетные контроллеры;
- административные ассистенты;
- секретари;
- работники почтовых служб;
- банковские кассиры;
- работники, занимающиеся вводом данных.
Также есть навыки, которые станут ключевыми в будущем, хотя сейчас таковыми не являются. Это, в частности, умение работать с сетями, знания по кибербезопасности, управление окружающей средой.
Напомним, спрос на специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) стремительно растет. По данным исследования, 41% компаний по всему миру планируют сократить количество сотрудников до 2030 года из-за автоматизации процессов с помощью ИИ.
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